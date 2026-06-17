¡FER CARNAL Y DANIEL SOSA LO COMPROBARON! Los mexicanos NO saben decir que NO

¡UN EXPERIMENTO SOCIAL QUE DIO MUCHO DE QUÉ HABLAR!

Fer Carnal y Daniel Sosa decidieron comprobar una de las teorías más populares sobre los mexicanos: que nos cuesta trabajo decir que no. Para descubrirlo, realizaron una divertida dinámica que puso a prueba la amabilidad, paciencia y buena voluntad de la gente.

