¡Andy Sola nos lleva a Granville Island! Un recorrido único en “TransportAndyng”

En este episodio de TransportAndyng dentro de Los Protagonistas, Andy Sola nos lleva a descubrir uno de los rincones más emblemáticos de Canadá: Granville Island.

Entre mercados, artistas callejeros y vistas espectaculares, este recorrido muestra el lado más cultural y vibrante de Vancouver, una ciudad que combina naturaleza, modernidad y tradición en un solo lugar.

