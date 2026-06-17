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¡Invasión colombiana en el Ángel de la Independencia! CDMX se pinta de amarillo en una fiesta inolvidable

El Ángel de la Independencia fue tomado por la pasión cafetera: música, banderas y celebración hicieron vibrar la CDMX en una noche llena de color amarillo.

Por: Azteca Deportes

El corazón de la Ciudad de México vivió una noche única con la llamada “invasión colombiana” en el emblemático Ángel de la Independencia. Decenas de aficionados pintaron de amarillo la capital con banderas, música y cánticos que convirtieron la zona en una auténtica fiesta multicultural.

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