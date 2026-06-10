🇲🇽🔥 ¿México Debe Golear a Sudáfrica en la Inauguración? | Álvaro López Sordo Analiza el Debut del Tri | Templo Azteca

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El momento de la verdad ha llegado. A horas del esperado debut de México en La Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Pulpo más famoso de Templo Azteca ya hizo su elección y reveló su pronóstico para el duelo entre el Tri y Sudáfrica. ¿Acertará?
Ir al estadio parece sencillo... hasta que te toca vivirlo. Desde encontrar tu asiento hasta sobrevivir a las filas, los vendedores y los aficionados más intensos, Daniel Sosa comparte los consejos más divertidos para disfrutar al máximo una visita al estadio.
¿Comentarista, exfutbolista y rockstar? El Dr. García parece tenerlo todo. En esta edición de El Fut Según Alexa, nuestra inteligencia artificial favorita repasa algunos de los momentos más legendarios del Doctor, demostrando que su personalidad siempre ha estado hecha para los reflectores.
Puestos, personajes, anécdotas y muchas sorpresas. La Bea e Isra Punk se lanzan a recorrer uno de los tianguis más pintorescos y llenos de vida para descubrir historias increíbles, curiosidades inesperadas y todo el ambiente que hace único a este rincón de la ciudad.
¡Directo desde República Checa... o eso asegura él! Jogurge Kadukovič llega al set de Modo Sosa para presentar los kits y uniformes de la selección checa con su peculiar personalidad, comentarios inesperados y una buena dosis de humor que solo él puede ofrecer.
Detrás de las grandes historias de la Selección Mexicana también hay personajes que pocas veces aparecen en los reflectores. ‘El Capi’ Pérez nos presenta a Don Bernardo Villa, el emblemático chofer que acompañó a generaciones de futbolistas y que guarda anécdotas, risas y recuerdos inolvidables
Una pregunta sencilla desató respuestas inesperadas. Facundo salió a las calles para investigar quién respeta más a los ciclistas: peatones, automovilistas o los propios ciclistas. Lo que encontró estuvo lleno de momentos divertidos, opiniones encontradas y situaciones que nadie vio venir.
Con determinación, talento y mucho carácter, Katia Itzel García se ha convertido en una de las figuras más importantes del arbitraje mexicano. En esta edición de Entre Tacones y Balones, conocemos la historia de una mujer que está rompiendo barreras y dejando huella en el fútbol internacional.
Antes era una de las armas más letales de cualquier delantero... ¿qué pasó con el remate de cabeza? Los Mascagoles analizan, enseñan y demuestran las técnicas que hicieron famosos a los grandes goleadores, mientras intentan responder una pregunta que divide a la afición: ¿los delanteros de hoy ya no saben rematar de cabeza?
Bea e Isra Punk salen a las calles para vivir una de las dinámicas más divertidas de Del Barrio para el Mundo. Entre preguntas inesperadas, respuestas sorprendentes y mucho buen humor, la comunidad haitiana se convierte en protagonista de momentos inolvidables que demuestran que el fútbol y las risas no conocen fronteras.