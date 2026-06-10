🇲🇽🔥 ¿México Debe Golear a Sudáfrica en la Inauguración? | Álvaro López Sordo Analiza el Debut del Tri | Templo Azteca

El debut está a la vuelta de la esquina y la expectativa es enorme. ¿México tiene la obligación de ganar con autoridad en el partido inaugural? ¿O lo más importante es sumar los tres puntos? Álvaro López Sordo analiza las claves del primer encuentro

Por: Azteca Deportes