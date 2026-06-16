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🎉🚤 ¡FIESTA EN XOCHIMILCO! Kristal Silva arma el pachangón más mexicano en La Bola de Kristal

Kristal Silva se lanza a Xochimilco para vivir una experiencia 100% mexicana entre trajineras, música, comida y mucho ambiente. Una fiesta inolvidable que no te puedes perder.

Por: Azteca Deportes

Kristal Silva se embarca en una nueva aventura de La Bola de Kristal, recorriendo los emblemáticos canales de Xochimilco para disfrutar de una celebración llena de color, música y tradición.

Entre trajineras, antojitos, sorpresas y mucha diversión, Kristal vive una experiencia única en uno de los lugares más representativos de México, compartiendo momentos inolvidables con invitados especiales y un ambiente espectacular.

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