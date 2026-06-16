🎉🚤 ¡FIESTA EN XOCHIMILCO! Kristal Silva arma el pachangón más mexicano en La Bola de Kristal
Kristal Silva se lanza a Xochimilco para vivir una experiencia 100% mexicana entre trajineras, música, comida y mucho ambiente. Una fiesta inolvidable que no te puedes perder.
Kristal Silva se embarca en una nueva aventura de La Bola de Kristal, recorriendo los emblemáticos canales de Xochimilco para disfrutar de una celebración llena de color, música y tradición.
Entre trajineras, antojitos, sorpresas y mucha diversión, Kristal vive una experiencia única en uno de los lugares más representativos de México, compartiendo momentos inolvidables con invitados especiales y un ambiente espectacular.