GTA VI ya tendría su PRECIO; filtraciones revelan su COSTO en dólares

Estamos a tan solo unos meses de que se lleve a cabo el lanzamiento del Grand Theft Auto, mismo que puede ser considerado el más importante de todos los tiempos dentro del mundo de los videojuegos. Ante ello, han comenzado a surgir más detalles respecto a la fecha de salida del GTA VI.

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Uno de los puntos más interesantes al respecto de su lanzamiento es el costo que el GTA VI tendrá, sobre todo, considerando la increíble inversión que Rockstar Games hizo en su producción. Ante ello, distintos insiders han revelado una cantidad estimada que en los próximos meses podría ser oficial.

¿Cuál será el costo del GTA VI?

En el pasado se habló de la posibilidad de que el GTA VI tuviera un costo superior a los 100 dólares; es decir, poco menos de 2,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. De inmediato, dicha información generó un caos importante entre los seguidores de esta saga de videojuegos.

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Grand Theft Auto VI is reportedly off to a record-breaking start with pre-orders.



According to a new report, analysts estimate GTA 6 generated around $1 billion in pre-order revenue within its first hour, with pre-orders reaching an estimated 39 million copies in the first 24… pic.twitter.com/wz3aOnPW1J — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) June 28, 2026

Tiempo después la información se desmintió, lo anterior pese a que rumores sostienen que Rockstar Games invirtió entre 1,500 y 3,000 millones de dólares en su producción. Por tal motivo, se aseguró a los fans que estuviesen tranquilos ante las filtraciones de este supuesto precio.

Ahora, fue FNAC, una de las cadenas minoristas más grandes de Europa, quien habría asegurado que la versión más básica del GTA VI tendría un costo de 80 dólares; es decir, una cantidad que, si bien es inferior a la pensada, sigue siendo elevada para el público en general.

¿Cuándo se estrena el GTA VI?

Debes saber que la fecha de lanzamiento del GTA VI está programada para el 19 de noviembre, en el que se espera sea un día histórico para el mundo de los videojuegos. Además, se vislumbran ventas millonarias no solo en su primer día, sino en la primera semana de lanzamiento.