FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster llega de forma nativa a Nintendo Switch 2 para celebrar el 25 aniversario de un clásico

El paquete digital ya está disponible e incluye las versiones remasterizadas en alta definición de FINAL FANTASY X y FINAL FANTASY X-2, ahora con mejoras gráficas adaptadas al hardware de la plataforma.

El lanzamiento coincide con la celebración del 25 aniversario de FINAL FANTASY X, una de las entregas más emblemáticas de la franquicia, reconocida por su historia, personajes y apartado visual que marcaron a toda una generación de jugadores.

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La aventura principal sigue a Tidus, un joven atleta cuya vida cambia por completo al conocer a la invocadora Yuna, con quien emprende un viaje por el mundo de Spira para enfrentar la amenaza que pone en peligro a sus habitantes. Por su parte, FINAL FANTASY X-2 continúa la historia dos años después, colocando a Yuna, Rikku y Paine como protagonistas de una nueva expedición llena de misterios, enemigos y secretos del pasado.

Para conmemorar el aniversario, Square Enix también presentó un logotipo especial por los 25 años de FINAL FANTASY X, ilustrado por Tetsuya Nomura, uno de los artistas más representativos de la saga.

Gracias a esta nueva versión, los jugadores podrán disfrutar tanto en modo portátil como en televisión de dos de los RPG más influyentes de la historia, ahora optimizados para Nintendo Switch 2.

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Además de su llegada a la nueva consola de Nintendo, FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster también se encuentra disponible en PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 3 y PlayStation Vita.

Con un precio de 49.99 dólares, esta edición representa una excelente oportunidad tanto para quienes desean revivir una de las historias más recordadas de Final Fantasy como para quienes buscan descubrir por primera vez una de las aventuras que definieron el género de los RPG japoneses.

Han pasado 25 años desde que FINAL FANTASY X redefinió la narrativa de los JRPG, y su llegada nativa a Nintendo Switch 2 demuestra que las grandes historias no envejecen. FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster reúne dos de las entregas más queridas de la saga en una versión que aprovecha el hardware de la nueva consola para ofrecer una experiencia portátil y de sobremesa sólida, manteniendo intacto el corazón de una aventura que sigue emocionando.

FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster sigue siendo una compra obligada para cualquier amante de los RPG japoneses. La llegada a Nintendo Switch 2 permite redescubrir dos clásicos en una plataforma ideal para sesiones largas o partidas rápidas en modo portátil.

Aunque no reinventa la experiencia ni añade contenido inédito, conserva todo aquello que convirtió a estas entregas en referentes del género. Si nunca visitaste Spira, este es uno de los mejores momentos para hacerlo. Y si ya conoces la historia de Tidus y Yuna, probablemente descubrirás que sigue siendo tan especial como la primera vez.

Calificación final: 7.5Pros

Historia inolvidable.

Combate profundo y estratégico.

Excelente banda sonora.

Muy buen rendimiento en Nintendo Switch 2.

Incluye dos JRPG legendarios en un solo paquete.

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