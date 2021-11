Malas noticias para Francia y Manchester United

París, Francia. Malas noticias recibe la selección francesa y el equipo del Manchester United ya que el centrocampista galo Paul Pogba estará de baja por los próximos dos meses a causa de la lesión muscular en su muslo derecho que le obligó a dejar a la selección nacional, informa este martes el diario L’Equipe.

Paul Pogba fue declarado baja este lunes y sometido a exámenes detallados que han mostrado un desgarro en el cuádriceps de su muslo derecho, lo que le obligará a parar ocho semanas.

El jugador del Manchester United se perderá los dos próximos encuentros de la selección de Francia, el sábado ante Kazajistán y el miércoles siguiente ante Finlandia, ambos de clasificación para la Copa del Mundo Catar 2022.

Pogba, de 28 años, que fue sustituido en la selección gala por Jordan Veretout, jugador de la Roma, también faltará a importantes encuentros con el Manchester United, tanto en la Premier League como en la Champions League .

Por otra parte, Gary Neville, exjugador del Manchester United, dijo que el equipo actual es “un tren descarrilado”.

“La temporada pasada la gente dijo que la liga era progresar. Pero ahora ya no lo es. Esto tiene que cambiar rápidamente. Contra los grandes parece que no les da y no debería ser así. El entrenador está bajo mucha presión y se empieza a cuestionar todo. Esto un tren descarrilado en estos momentos”, dijo Neville en Sky Sports.

“Creo que los jugadores sí están involucrados. Ha habido veces en el pasado que he pensado "¿Le importa a estos jugadores?”, pero no creo que esté ocurriendo con estos. No creo que haya una falta de esfuerzo. Creo que quieren jugar bien y estar en el Manchester United con toda su alma. Pero están sufriendo mucho”, añadió.

Pese al mal momento, que tiene al United fuera de posiciones de Champions, Neville no cree que la directiva de los ‘Diablos Rojos’ vaya a deshacerse del técnico noruego a corto plazo.

“El club no está preparado para esto, ni está preparado para un nuevo entrenador. No es algo que esperaban que pasara”.

