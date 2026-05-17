¡Mamady Cissé firma un golazo brutal! Atlético Mineiro sentencia a Mirassol

Mamadou Cissé marcó un auténtico golazo para poner el 3-1 de Atlético Mineiro frente a Mirassol en la Jornada 16 del Brasileirao 2026. El atacante apareció con una definición espectacular que prácticamente sentenció el partido y levantó a toda la afición en el Mineirão. Revive el gol, las mejores jugadas y el resumen EN VIVO del Atlético Mineiro vs Mirassol por TV Azteca Deportes.

