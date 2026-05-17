¡Maycon! Atlético Mineiro ya vence a Mirassol

Maycon anotó el gol que puso el 2-1 de Atlético Mineiro sobre Mirassol en la Jornada 15 del Brasileirao 2026. El encuentro sigue lleno de emociones y el conjunto local volvió a tomar la ventaja en un partido vibrante en el Mineirão. Revive el gol de Maycon, las mejores jugadas y el resumen EN VIVO del Atlético Mineiro vs Mirassol por TV Azteca Deportes.

