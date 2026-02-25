logo deportes horizontal
¡GOL de Juninho Capixaba ! | Bragantino 1 - 0 Paranaense | Brasileirao | J4 | TV Azteca

El futbolista Juninho Capixaba aparece con una gran definición para marcar el primer gol del partido entre Red Bull Bragantino y Athletico Paranaense en la Jornada 4 del Campeonato Brasileño de Serie A

Por: Azteca Deportes

Disfruta la jugada completa, la definición y el momento que abrió el marcador en un duelo lleno de intensidad en el fútbol brasileño.

