¿El GTA VI ya se puede reservar en la PlayStation Store?

Mucho se ha hablado respecto a la llegada del GTA VI, el cual se espera sea uno de los juegos más importantes y espectaculares no solo del 2026, sino en la historia de los videojuegos. Ahora bien, ¿qué se sabe de su lanzamiento y su hipotética reservación a través de la PlayStation Store?

En las últimas horas distintos insiders allegados al mundo de los videojuegos han dado a conocer que el GTA VI finalmente se puede reservar a través del paquete de PlayStation Store, lo cual confirmaría que su fecha de lanzamiento, programada para finales de este año, ya no se movería tal y como ocurrió en el pasado.

¿Qué se sabe tras la reserva del GTA VI mediante PlayStation Store?

Si bien fueron varios los usuarios que aseguraron que el GTA VI se podría reservar mediante la PlayStation Store, vale decir que esta situación fue momentánea, pues la consola tomó la decisión de deshabilitar dicha función, por lo que la salida de este videojuego se realizará conforme a los estatutos de RockStar Games.

En otras palabras, debes saber que la reservación del GTA VI a través de la PlayStation Store aún no se puede realizar, pues para ello se debe conocer el precio real del título y la opción para poder transferir el pago. Tal situación ha causado tristeza entre los gamers, mismos que esperaban esta noticia con ansias.

Por lo pronto, extraoficialmente se sabe que el GTA VI tendría un costo de 110 dólares (casi dos mil pesos al tipo de cambio actual), lo cual lo convierte en el videojuego más costoso en la historia de la industria en función a las expectativas que se han creado alrededor de él.

¿Cuál es el juego de GTA más vendido a nivel mundial?

Parte de las razones por las que este GTA VI tendría un costo tan elevado deriva del hecho de que su antecesor, el Grand Theft Auto V, está convertido en el videojuego más vendido de la franquicia. Y es que, a nivel mundial, este título supera las 195 millones de copias distribuidas.