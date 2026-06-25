GTA VI tendrá ventas cuatro veces mayores al GTA V en su primer día de lanzamiento; esto se espera

Todo está listo para el que será, sin duda, uno de los lanzamientos más esperados y añorados de este año dentro del mundo de los videojuegos. Los jugadores se dicen listos para disfrutar del GTA VI, el cual puede ser un título que marque un antes y un después en esta industria.

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Reportes en redes sociales indican que Rockstar Games habría invertido entre 1,500 y 3,000 millones de dólares en el desarrollo del GTA VI, lo cual convierte a este título en el más costoso hasta la fecha. Ahora bien, ¿cuánto se espera que venda en su fecha de lanzamiento?

¿Cuánto venderá el GTA VI en relación al GTA V en su primer día?

De acuerdo con información del Banco de Inversión Piper Sandler, el videojuego podría tener uno de los recibimientos más exitosos en la historia dado que se esperan alrededor de 40 millones de copias vendidas solamente en las primeras 24 horas desde su salida al público.

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Este estudio tiene como meta predecir el rendimiento comercial que tendrá el GTA VI, mismo que es considerado el videojuego más esperado de todos los tiempos. De hecho, las estimaciones superan por mucho lo que, en su momento, llegó a vender el antecesor de Rockstar Games.

Vale decir que este análisis tomó en cuenta la actividad del subreddit del GTA VI, así como las ventas de otros lanzamientos considerados “AAA” en los últimos años. Con ello, se estima que el Grand Theft Auto, efectivamente, se consolidará en la cima dentro del mundo de los videojuegos en este 2026.

¿Cuándo sale el GTA VI al público?

Prepárate, pues la fecha está más cerca que nunca. El lanzamiento del GTA VI se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a nivel mundial y, de acuerdo con distintos reportes, este podría tener un costo que iría de los 60 dólares hasta los 80 dólares. ¿Lo vas a adquirir?