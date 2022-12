Guillermo Ochoa se va triste, pero orgulloso y con la cabeza en alto

Ocho participaciones en octavos de final en Copas del Mundo tuvieron que pasar, en búsqueda del quinto partido y finalmente, la Selección de México terminó por concretar su intervención más penosa desde 1978. Tras este resultado el portero mexicano Guillermo Ochoa se sintió “triste, pero orgulloso y con la cabeza bien alta”.

Pese a que los dirigidos por Gerardo ‘Tata’ Martino dieron el mejor partido de la fase de grupos en su estancia en Qatar, al vencer 2-1 al combinado de Arabia Saudita, México terminó fuera de la competencia con cuatro puntos, pero con diferencia de goles ante Polonia.

“Estoy obviamente triste, pero orgulloso de mis compañeros, del grupo. Nos vamos con la cabeza en alto. Les dije que se sintieran orgullosos de lo que habían hecho, que levantaran la cabeza, que de entrada no cualquiera puede vivir un mundial. Somos afortunados y privilegiados”, explicó “Memo” Ochoa.

El arquero titular de la selección azteca, se inmortalizó en los libros de historia de los Mundiales, pues se convirtió en uno de los jugadores en tener participación en cinco Copas del Mundo, Andrés Guardado fue otro mexicano que consiguió esta marca.

“En el fútbol pueden pasar muchas cosas. El partido de hoy fue bien jugado y bien competido, el de Polonia igual y el de Argentina... ¿Tuvimos mala suerte? Te diría que la suerte no juega, pero lo que nos complicó fue el segundo gol de Polonia a Arabia y el segundo que nos hizo Argentina. Pequeños detalles que te cambian el rumbo”, añadió.

México necesitaba un gol a favor, para clasificar a la siguiente ronda del torneo más importante del mundo de este deporte, por lo que el 2-1 no benefició a los nuestros para seguir en el certamen.

“Sería un error empezar de cero”. Ochoa defiende el proceso

“Sería un error decir que el ciclo se acabó y empezar de cero. No deberíamos hacerlo. Hay jóvenes que ganaron experiencia, que jugaron su primer Mundial, hay que mantenerlo y guiarlos para el siguiente, que no va a ser sencillo. No se van a jugar eliminatorias, solo la Copa Oro. Va a ser difícil. Ojalá se pueda jugar la Copa Asia, la Copa América. Jugar solo los amistosos no nos va a beneficiar”.

Paco Memo también agradeció a la afición: “Agradecemos a la afición, porque les queríamos dar una alegría. Hasta hoy solo habían festejado el penalti que paré. Queríamos que festejaran un gol, que un gol en un mundial de tu país es lo más bonito que hay”.