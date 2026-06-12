Acusan al hermano de Héctor Moreno de estafar con entradas al Mundial 2026

Una acusación encendió la conversación a horas de que haya iniciado la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México. César Moreno, hermano del exjugador de la Selección Mexicana Héctor Moreno, fue señalado por una presunta estafa relacionada con boletos para la Copa del Mundo.

El caso tomó fuerza en redes sociales. Una aficionada aseguró que ella, su esposo, familiares y amigos pagaron entradas para el partido inaugural y otros encuentros del torneo. Sin embargo, según su testimonio, los boletos nunca fueron entregados.

Qué pasó con el hermano de Héctor Moreno y los boletos

La denuncia pública fue realizada por Sugey Valencia. En un video difundido en redes, la mujer señaló directamente a César Moreno como la persona que les habría vendido las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo con su versión, la compra se realizó desde hace varios meses. La relación familiar de César Moreno con Héctor Moreno, mundialista con México, habría generado confianza entre los compradores.

Hector Moreno of Monterrey during the 2nd round match between Atletico de San Luis and Monterrey as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Alfonso Lastras Stadium, on July 18, 2025 in San Luis Potosi, Mexico|mexsport azteca

La aficionada explicó que el grupo esperaba asistir a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México. También mencionó otros partidos del torneo. El problema llegó cuando los boletos no aparecieron.

Cuántas personas habrían sido afectadas por la presunta estafa

Los reportes señalan que habría más de 50 personas afectadas. Todas habrían pagado por entradas mundialistas que, hasta el momento de la denuncia, no recibieron.

Sugey Valencia aseguró que no tuvieron comprobantes oficiales claros. También dijo que no recibieron una respuesta concreta sobre la entrega de los accesos.

La denunciante sostuvo que, con el paso del tiempo, surgieron nuevas explicaciones. Entre ellas, que el dinero habría sido entregado a la Federación y que el proceso seguía en marcha. Aun así, el grupo afirma que se quedó sin boletos y sin devolución.

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Qué dijo Héctor Moreno sobre la acusación contra su hermano

Hasta el momento, no hay una postura pública de Héctor Moreno sobre el caso. Tampoco se ha difundido una respuesta oficial de César Moreno ante los señalamientos.

Por eso, el caso debe tratarse como una acusación en curso. Los testimonios apuntan a una presunta estafa, pero la información disponible todavía depende de lo denunciado por los afectados en redes sociales y de lo retomado por distintos medios.

FIFA libera más boletos para ver a la Selección Mexicana|Credito: Estadio Banorte / Instagram

FIFA advierte por la compra de boletos fuera de canales oficiales

La FIFA mantiene una advertencia clara para los aficionados. Los boletos comprados fuera de FIFA.com/tickets son considerados de canales no oficiales y pueden representar riesgos de fraude, estafas o entradas inválidas.

El organismo también señala que los accesos obtenidos por vías no oficiales pueden ser cancelados sin previo aviso. En México, además, existe el Mercado de Intercambio de la FIFA para operaciones autorizadas.

La polémica aparece en un momento de alta demanda. De acuerdo con reportes recientes, las autoridades de la Ciudad de México ya investigan otros casos de fraude relacionados con boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El caso de César Moreno se suma a esa alerta. La ilusión de ver el Mundial en México también se convirtió en terreno de riesgo para cientos de aficionados que buscan una entrada de último momento.