El detalle que revela Infantino sobre el balón del Mundial 2026

El nuevo balón del Mundial ha causado grandes sensaciones. Trionda lleva en el detalle a los tres países organizadores de la justa mundialista: Estados Unidos, México y Canadá.

Te puede interesar: Es el mejor de su club en el Apertura 2025 y hoy recibió una noticia que lo acerca más a cumplir su sueño

Tras revelarse el nuevo diseño, Gianni Infantino expresó su alegría y también dijo algunas particularidades sobre el balón mundialista.

“La pelota oficial del partido para la Copa Mundial de la FIFA 26 está aquí y es una belleza. Estoy feliz y orgulloso de presentar TRIONDA. Se ha creado otro icónico balón de la Copa Mundial de la FIFA, con el diseño que encarna la unidad y la pasión de las naciones anfitrionas del próximo año: Canadá, México y Estados Unidos. No puedo esperar a ver esta hermosa pelota golpeando la parte trasera de la red. La cuenta atrás para la mejor Copa Mundial de la FIFA está en marcha y la pelota está rodando”, dijo el presidente de la FIFA.

América se llevó el clásico capitalino | DeporTV Express

Los aficionados ya piensan en la Copa del Mundo

Hace unos días, la FIFA había revelado que más de 4.5 millones de aficionados se inscribieron en el sorteo de la primera fase de venta de boletos para la Copa del Mundo.

“El mundo entero desea formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 26, el torneo más grande, inclusivo y emocionante de la historia. Aficionados de Canadá, México y Estados Unidos, así como de países grandes y pequeños de los cinco continentes, ansían asistir a partidos en los tres países anfitriones, lo que demuestra una vez más la capacidad de unión del fútbol. Y en 2026, con partidos entre 48 selecciones en 16 extraordinarias ciudades, el mundo se reunirá en Norteamérica como jamás se ha visto”, sentenció Infantino.

México tendrá dos partidos amistosos en esta próxima fecha FIFA, ante Colombia y Ecuador.

Te puede interesar: Gilberto Mora supera en goles a estas leyendas del futbol a sus 16 años