El juego de Mario Bros que le costó MILLONES a la Nintendo por esta razón

Mario Bros se ha convertido en una de las franquicias más importantes y rentables en la historia no solo de la Nintendo, sino también dentro del mundo de los videojuegos. Sin embargo, ¿sabías que hubo una ocasión en la que uno de estos juegos le costó millones a la consola?

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Hablar de Mario Bros es mencionar al que es, posiblemente, el personaje más conocido en la historia de los videojuegos, por lo que prácticamente todo a su alrededor es un éxito sin igual salvo una vez en la que Nintendo tuvo que desembolsar millones de dólares por un titular.

¿Qué juego de Mario Bros le hizo perder millones a Nintendo y por qué?

El juego en turno es Mario Bros Party, mismo que llegó en el año 1999 y que se convirtió en un éxito instantáneo para la franquicia debido a su tablero dinámico, mismo que, sin embargo, ocultaba un inconveniente de fricción de minijuegos que fueron lo que verdaderamente llamó la atención.

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What’s the best Mario Bros of all time? pic.twitter.com/bbJi70XLr3 — Matthew (@LilSpanky) July 8, 2026

Esta situación hizo que los niños supieran cómo crear una prueba de velocidad apoyando la palma de la mano sobre el stick y rotándola con fuerza en lugar de rotarla con el pulgar, lo cual generó complicaciones para el stick toda vez que este estaba hecho de un plástico rígido y estriado.

La situación se tornó dramática luego de recibir muchas quejas de parte de los padres, lo cual hizo que Nintendo se comprometiera a ofrecer el pago de las costas de investigación por hasta 1,2 millones de unidades, esto mediante un fondo que fue de alrededor de 80 millones.

¿Qué generó este incidente con el juego de Mario Bros?

Lo ocurrido con el Mario Bros Party generó un antes y un después en la marca de los controles de calidad de Kioto, por lo que, desde aquel momento, ningún juego exigió la rotación violenta del stick, por lo que esto se sustituyó por mecánicas de pulsación más rápida a través de los botones tradicionales.