México vs Australia: cuánto vale cada plantilla y por qué la distancia sorprende

Aunque el futbol es impredecible y existen muchos factores que influyen en un determinado resultado, el valor de mercado suele ser un indicador del potencial de cada plantel. En la previa México vs Australia, juego de preparación pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se visualiza cómo nuestro seleccionado tiene un poderío económico muy superior al que enfrentará en el Rose Bowl de Pasadena, California: 121,60 millones de euros, por encima de los 67,80 millones que alcanzan los Socceroos.

Esta es la cotización de México

Según los datos actualizados de Transfermarkt, los dirigidos por Javier Aguirre concentran su valor en pocos apellidos: Santiago Gimenez, con 18 millones de la moneda europea, es el más caro; lo siguen Armando González (15) y la dupla de Johan Vásquez y Érik Lira, que rondan los 12 millones cada uno. El resto se reparte en valores modestos, lo que evidencia que es un equipo que tiene picos de calidad pero no goza de una profundidad económica similar al de las grandes potencias. Así y todo, le alcanza para tener un número mayor al rival que enfrentará este sábado.

Santi Gimenez, el de mejor cotización|Instagram: Selección Mexicana

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Este es el valor de mercado de Australia

El seleccionado australiano contempla un panorama mucho más equitativo. El jugador más valioso de los Socceroos es Jordan Bos, defensor valuado en 12 millones de euros, prácticamente lo mismo que los jugadores más caros de México. A él se suman Cristian Volpato con 10 millones en la mitad de la cancha y Nestory Irankunda con 8 millones en ataque, lo que dibuja un equipo sin una figura dominante pero con recursos distribuidos a lo largo de todo el terreno de juego.

Esta disparidad demuestra que, en el fútbol moderno, el "valor de mercado" es apenas una referencia de cotizaciones. El peso de la historia, la localía y el rendimiento táctico siguen siendo determinante, algo que -posiblemente- se observe en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que está por comenzar.

