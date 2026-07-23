EA SPORTS FC 27 revela su primer vistazo y confirma su lanzamiento para septiembre

Electronic Arts presentó oficialmente EA SPORTS FC 27, la nueva entrega de su franquicia de futbol que llegará a nivel mundial el 25 de septiembre de 2026 para consolas y PC. Además del primer tráiler con gameplay, la compañía confirmó que Kylian Mbappé y Jude Bellingham serán los protagonistas de la Ultimate Plus Edition, una edición especial que también ofrecerá acceso anticipado desde el 18 de septiembre.

Tras haber sido anunciado previamente como la imagen principal del juego, Mbappé estará acompañado por su compañero en el Real Madrid, Jude Bellingham, en una portada que reúne a dos de las máximas estrellas del futbol mundial.

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Entre las principales novedades destaca The Grounds, un nuevo espacio social que amplía la experiencia de Clubes con actividades fuera del terreno de juego. Este nuevo hub permitirá a los jugadores competir en partidos casuales, progresar a su futbolista, personalizarlo y recibir entrenamiento de figuras como Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala y el regreso de Alex Hunter, protagonista de The Journey.

El Modo Carrera también recibe una de sus mayores renovaciones de los últimos años gracias a un mercado de fichajes completamente reconstruido. Ahora, impulsado por la tecnología de TransferRoom, las negociaciones serán más dinámicas y realistas, considerando factores como el valor de mercado, el rendimiento del futbolista, el poder económico de cada club y la competencia de otros equipos durante las transferencias.

⚽🔥 ¡Ya está aquí el tráiler oficial de EA SPORTS FC 27!



El primer vistazo a #FC27 ya está disponible y promete una experiencia renovada para todos los amantes del fútbol.



🏟️ Domina The Grounds.

⚽ Descubre novedades en todos los modos de juego.

📅 Disponible este 25 de sep pic.twitter.com/KDd1r82UuU — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) July 23, 2026

Por su parte, Football Ultimate Team estrenará la Galería de FUT, una nueva función que permitirá coleccionar y completar conjuntos de jugadores históricos y actuales para desbloquear recompensas exclusivas mientras se construye la identidad del club durante la temporada.

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En el apartado jugable, EA asegura haber incorporado numerosas mejoras basadas en el feedback de la comunidad. Entre ellas destacan una inteligencia artificial defensiva renovada, mayor movilidad ofensiva, nuevos saques de esquina dinámicos y controles más precisos para ofrecer partidos más fluidos y realistas en todos los modos de juego.

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En cuanto a contenido, EA SPORTS FC 27 volverá a apostar por la autenticidad con más de 21 mil futbolistas, 800 clubes y selecciones nacionales, 130 estadios, más de 35 ligas oficiales y el respaldo de 300 socios del futbol mundial, incluyendo competencias como la UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, CONMEBOL Libertadores y las principales ligas femeninas.

Las reservas ya están disponibles para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. Quienes adquieran las ediciones Ultimate o Ultimate Plus podrán comenzar a jugar desde el 18 de septiembre, una semana antes del lanzamiento oficial, además de recibir contenido exclusivo para Ultimate Team, The Grounds y el Modo Carrera.