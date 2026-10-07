La pésima noticia que recibió la Hormiga González tras la derrota de México con Chile

La derrota de la Selección Nacional de México 0-2 frente a Chile dejó un saldo negativo para Armando "Hormiga" González, quien recibió la confianza de Rafael Márquez como titular, pero no consiguió convertir una de las oportunidades más claras del encuentro. Lo peor de todo es que recibió una pésima noticia tras el duelo.

El atacante, quien es el jugador más caro de Grecia, disputó 64 minutos en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y salió sin registrar gol, por lo que la plataforma Sofascore lo reprobó, ya que en el duelo obtuvo una calificación de 5.9 puntos.

Sofascore lo reprobó, ya que en el duelo obtuvo una calificación de 5.9 puntos.|@hormiga_glez

El delantero salió de la cancha por Santiago Gimenez y tuvo las siguientes estadísticas:



Goles: 0

Tiros totales: 1

Tiros a puerta: 0

Tiros bloqueados: 0

Fueras de juego: 1.

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El fallo de la Hormiga González con México

A segundos del final del primer tiempo, Erik Lira envió un centro al área y el delantero apareció para rematar de cabeza, aunque su disparo se fue desviado, en una de las jugadas más peligrosas del conjunto mexicano.

El resultado final fue 0-2 para Chile, con anotaciones de Maximiliano Gutiérrez al minuto 54 y Vicente Pizarro al 65. González permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 64, por lo que estuvo presente durante el tiempo en el que el cuadro sudamericano consiguió sus dos tantos.

Las estadísticas de González con México

González apenas registra un gol y una asistencia con la Selección Mexicana, pese a que fue convocado por primera vez después de salir campeón de goleo con Chivas.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el delantero tuvo una participación limitada. La "Hormiga" únicamente disputó 14 minutos ante Sudáfrica y no volvió a ingresar durante los siguientes compromisos del certamen, incluida la eliminación contra Inglaterra por marcador de 3-2.