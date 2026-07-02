La Selección que será campeona del Mundial 2026, según el EA Sports FC 26

El EA Sports FC ha dado a conocer detalles interesantes respecto a la próxima versión 2027; sin embargo, también se ha vuelto viral en el mundo de las redes sociales luego predecir el nombre de la selección que, a su criterio, será la próxima campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Como sabes, la Copa Mundial de la FIFA 2026 está cerca de llegar a su etapa de octavos de final, motivo por el cual los amantes del EA Sports FC han resaltado la predicción que Electronic Arts dio antes del incio de este evento, mismo que culminará el próximo domingo 19 de abril.

¿Qué selección será la campeona del Mundial 2026, según el EA Sports FC?

El videojuego más popular del mundo ha dado a conocer sus predicciones respecto a las últimas cuatro Copas Mundiales; es decir, desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022. En cada una de estas, el EA Sports FC acertó con el nombre del cuadro ganador, lo cual ha generado cierto interés entre las personas.

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Bajo esta tónica, ahora EA ha pronosticado que el campeón de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 será nada más y nada menos que España, escuadra que cuenta con Lamine Yamal como su figura principal y que destacó por no convocar a ningún jugador del Real Madrid para esta edición.

Cabe mencionar que España comenzó con el pie izquierdo su participación en este Mundial 2026 luego de igualar a cero goles frente a Cabo Verde; sin embargo, recuperaron la sonrisa tras vencer a Arabia Saudita días después. Con ello, el país ibérico buscará su segunda Copa del Mundo después de la obtenida en Sudáfrica 2010.

¿Qué otras selecciones son favoritas a ganar la Copa Mundial de la FIFA?

Más allá de lo establecido por el EA Sports FC para esta edición, la realidad es que, junto a España, aparecen selecciones que también destacan por ser favoritas al título del Mundial 2026. Entre ellas se vislumbran escuadras como Francia, Argentina, Portugal y Alemania, por citar algunos ejemplos.