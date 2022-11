Lista de convocados México: Olvidados, Sorpresas y Leyendas

Por fin el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino dio ha conocer la lista final de jugadores de la Selección Mexicana que estarán en la Copa del Mundo Qatar 2022 para enfrentar en la fase de grupos a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Y como siempre sucede en estos casos se considera que hay jugadores que no deberían estar y otros que no se explica como no fueron llamados.

De los olvidados por el ‘Tata’ Martino debemos mencionar a Javier ‘Chicharito’ Hernández, el mejor goleador en la historia de la Selección Mexicana, así como, al arquero de Santos Laguna Carlos Acevedo, el mediocampista de los rojinegros Aldo Rocha, Santiago Giménez, que está destacando con el Feyenoord en la Eredivisie, Diego Lainez y el joven Marcelo Flores, actual jugador del Oviedo. También hay que mencionar la ausencia del atacante del actual campeón de la MLS Carlos Vela.

Entre las sorpresas en la lista final de la Selección Azteca se puede mencionar a los jugadores del Pachuca Kevin Álvarez y Luis Chávez, no por su capacidad por estar en la representación nacional, sino por que en lo largo del proceso del ‘Tata’ no fueron considerados hasta la parte final.

También se puede considerar una sorpresa el que esté en la lista el delantero de los Wolves Raúl Jiménez, ya que era poco probable su rehabilitación y por todo el tiempo que lleva sin jugar un partido.

Los que no podían fallar en la convocatoria por ser consideradas ya unas leyendas en la representación mexicana son el portero Guillermo Ochoa y Andrés Guardado que cumplirán en Qatar su quinto mundial igualando a Antonio Carvajal y Rafael Márquez, entre otros jugadores internacionales.

El defensa Héctor Moreno, así como, Héctor Herrera también entran en esta categoría.

Para bien o para mal, pero ya se encuentran los jugadores que representarán a México en la cita mundialista.

Aquí la lista de los convocados del ‘Tata’ Martino para el Mundial de Qatar 2022:



Porteros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) y Rodolfo Cota (León).

Defensas: Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (América), Gerardo Arteaga (Genk-BEL), Jesús Gallardo (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax) y Johan Vásquez (Cremonese-ITA).

Centrocampistas: Edson Ávarez (Ajax-NED), Roberto Alvarado (Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Andrés Guardado (Betis-ESP), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven-NED), Héctor Herrera (Houston Dynamo-USA), Orbelín Pineda (AEK-GRE), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) y Luis Romo (Monterrey).

Delanteros: Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers-GBR), Hirving Lozano (Nápoles-ITA), Henry Martín (América) y Alexis Vega (Guadalajara).