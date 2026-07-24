Los X Games toman San Vansterdam: skate. convierte su Temporada 4 en el mayor festival de la cultura skate

EA y Full Circle anunciaron una de las colaboraciones más importantes hasta ahora para skate. al unir fuerzas con X Games para llevar la experiencia del torneo de deportes extremos más famoso del mundo a San Vansterdam. Como parte de la Temporada 4, los jugadores podrán participar en un evento especial disponible del 21 de julio al 25 de agosto, con un estadio completamente renovado, nuevos desafíos y recompensas exclusivas.

The @XGames are live in @skate. now!

We teamed up with Vansta Magazine, a skate creator collective to make their own X Games edit to celebrate the stadium in Open Access until August 25, 2026.



Prove that you're a legend by sharing your clips skating the X Games course and be… pic.twitter.com/oKWU7nguKs — skate. (@skate) July 21, 2026

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Durante el evento, el estadio principal de San Vansterdam se transformará en una auténtica sede de los X Games, inspirada en el circuito utilizado durante el MoonPay X Games League Championship celebrado en Nueva Orleans. El recinto incluirá un nuevo parque urbano, un bowl de competencia y una gigantesca rampa vertical que permanecerá disponible incluso después de finalizar la colaboración.

La iniciativa representa un paso más en el objetivo de skate. por ofrecer una experiencia basada en la cultura real del skateboarding, permitiendo que los jugadores comiencen como patinadores locales y progresen hasta competir en un escenario inspirado en uno de los eventos más prestigiosos del deporte.

The stadium is in general access! You can skate the stadium with skate.Premium Pass or by using 250 Rip Chips for a 24hr. pass! #easkate pic.twitter.com/OYoHTNGM0y — skate. (@skate) July 9, 2026

Además del nuevo escenario, la Temporada 4 incorpora un sistema de progresión especial con misiones inéditas, desafíos inspirados en momentos históricos de los X Games y objetivos cooperativos diseñados alrededor de trucos emblemáticos realizados por atletas profesionales. Como novedad, los retos estarán narrados por Dashawn Jordan, atleta de los X Games, quien aporta comentarios y voz durante la experiencia para reforzar la sensación de autenticidad.

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El contenido también amplía las actividades multijugador. Las Batallas de Zonas regresan con nuevas variantes competitivas, mientras que los Desafíos en Grupo ahora admiten hasta ocho jugadores simultáneamente, fomentando el juego cooperativo dentro de San Vansterdam.

Con esta actualización, skate. continúa ampliando su propuesta como plataforma viva para la comunidad del skateboarding, combinando contenido competitivo, escenarios inspirados en eventos reales y actividades cooperativas que estarán disponibles para todos los jugadores durante la Temporada 4, hasta el próximo 25 de agosto.