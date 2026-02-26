Manchester United vuelve a números negros, pero la deuda sigue pesando

Buenas noticias en los despachos de Manchester United, pero con matices. El histórico club inglés presentó un beneficio operativo de 32.6 millones de libras (44.1 millones de dólares) durante los primeros seis meses de la temporada 2025-2026, una mejora notable respecto al mismo periodo anterior, cuando registró pérdidas por 3.9 millones de libras.

El principal factor detrás de esta recuperación es la reducción en la nómina salarial. El gasto en sueldos se ubicó en 75 millones de libras (101.5 millones de dólares), un 9% menos que el año pasado.

Esta disminución, equivalente a casi 19 millones de dólares, responde a la salida de futbolistas con contratos elevados como Marcus Rashford, cedido al Barcelona; Rasmus Hojlund, a préstamo en el Napoli; además de los traspasos de André Onana, Alejandro Garnacho y Anthony.

Desde el club aseguran que esta mejoría financiera es consecuencia directa de la política de recortes implementada tras la llegada del magnate británico Jim Ratcliffe y su empresa INEOS, que en 2023 adquirieron cerca de un tercio de las acciones del club.

Ajustes drásticos para sanear las finanzas

La transformación fuera del campo ha sido profunda. En los últimos tres años, el United despidió a 450 trabajadores, eliminó beneficios como comidas gratuitas en el comedor de la ciudad deportiva y puso fin a pensiones destinadas a leyendas como Alex Ferguson.

Omar Berrada, consejero delegado del club, celebró los resultados: aseguró que el impacto positivo de la reestructuración ya se refleja en los costos y beneficios, y que la institución sigue enfocada en mejorar el rendimiento de sus equipos masculino y femenino. Sin embargo, no todo es optimismo. El Manchester United mantiene una deuda total de 1,300 millones de libras, es decir, 1,759 millones de dólares, una cifra que sigue siendo una pesada carga para la institución.

Ingresos a la baja y retos por delante

Además, los ingresos comerciales cayeron un 8%, situándose en 78.5 millones de libras. También disminuyeron los ingresos por día de partido, debido a que se disputaron menos encuentros en Old Trafford respecto al periodo anterior. En total, los ingresos del club bajaron a 330 millones de libras, frente a los 341 millones reportados el año pasado en el mismo lapso.

Así, el Manchester United muestra señales de recuperación financiera, pero todavía enfrenta un camino complejo. La estabilidad económica empieza a asomarse, aunque la deuda y la reducción de ingresos recuerdan que el gigante inglés aún tiene mucho por resolver fuera de la cancha.

