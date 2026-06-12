Christian Martinoli le dedicó este mensaje a Julián Quiñones: “Las cosas como son”
El narrador de TV Azteca Deportes le dejó un mensaje sincero al delantero de México en sus redes sociales
Julián Quiñones fue la gran figura de México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero marcó el primer gol del encuentro y además fue clave en la jugada que derivó en el segundo tanto mexicano que terminó definiendo el encuentro ante Sudáfrica. Christian Martinoli, quien había sido crítico con el jugador de Al Qadsiah en ocasiones anteriores, se redimió y le dejó un mensaje más que sincero al goleador.
Durante la transmisión de TV Azteca, después del gol del delantero, el narrador soltó: “Perdóname Quiñones, yo no te quería, pero perdóname”. Las palabras de Martinoli recorrieron las redes sociales, destacando la sinceridad del narrador y el hecho de haber aceptado el error. Sin embargo, no todo quedó ahí, sino que también compartió unas palabras que pasaron desapercibidas.
Martinoli se rinde ante Julián Quiñones
En su cuenta oficial de TikTok, el ‘Deus’ Martinoli publicó un video de la narración del gol de Julián Quiñones y dejó un mensaje contundente: “Las cosas como son, gran partido de Quiñones”. A pesar de las diferencias que mostró en un pasado, el narrador de TV Azteca Deportes se rindió ante el futbolista de la Selección Mexicana, que posteriormente sería elegido como el MVP en el choque ante los Bafana Bafana.
TE PUEDE INTERESAR:
- Club América cierra un fichaje BOMBA con una estrella de Monterrey para el Apertura 2026
- Martín Anselmi tenía todo arreglado para dirigir en Argentina, pero ahora llegaría a la Liga BBVA MX
- Gilberto Mora reveló que este mexicano es su ídolo y ahora comparte vestidores con él
Sus más sentidos fans apoyaron los elogios del narrados con mensajes como: “Es de caballeros reconocer, bien Martinoli”, “Lo sostengo, Martinoli el mejor narrador, es bueno reconocer”, “La narración más sincera y emotiva”. Lo cierto es que México consiguió tres puntos importantísimos en su debut mundialista y ahora afrontará los dos partidos siguientes con una mayor tranquilidad, pero con la misión de no perder el foco.
@martinolioficial Las cosas como son, gran partido de Quiñones. #martinoli #quiñones #mexico #sudafrica ♬ sonido original - Christian Martinoli
¿Por qué Martinoli le pidió perdón a Quiñones?
El perdón de Martinoli llegó a raíz de no estar de acuerdo con la presencia de jugadores naturalizados en el combinado nacional. La postura del narrador es que un futbolista no nacido en México debe marcar una diferencia clara para justificar su convocatoria. Este mensaje salió a la luz en marzo de este año durante el amistoso México vs Portugal.
Sin embargo, el rendimiento de Quiñones terminó cambiando el relato. En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó como figura para México: marcó ante Sudáfrica, fue reconocido como MVP del partido inaugural y pasó de ser cuestionado por su origen (colombiano) y convocatoria a convertirse en una de las principales cartas ofensivas de Javier Aguirre.