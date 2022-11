Andrés Guardado defiende a Messi luego de polémica con el Canelo

El Canelo Álvarez explotó contra Lionel Messi, luego de que en un video, que se difundió en redes sociales, el futbolista ‘pateara’ una playera de la Selección Mexicana, tras la victoria frente al combinado nacional, gracias a un gol del ‘10’ y otro de Enzo Fernández.

Ante la situación, varios jugadores de distintas partes del mundo se manifestaron respecto a lo sucedido, donde explicaron que esas son cosas que pasan en un vestidor, incluso saltaron algunos representantes de nuestro país como Miguel Layún.

Andrés Guardado defiende a Messi del Canelo Álvarez

La polémica llegó hasta el Mundial de Qatar 2022, y tras la conferencia de prensa, previo al encuentro de México vs Arabia Saudita, el medio argentino TyC Sports platicó con Andrés Guardado y le preguntaron sobre el tema.

“He tenido la fortuna de enfrentarlo en España durante muchos años, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente el Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo entender la reacción que tiene de ofenderse de ver la playera en el piso.

“Para mi, realmente me parece una tontería de lo que se está hablando, porque no tiene mayor importancia para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión”, aseguró el capitán de la Selección Mexicana.

