México no pudo con Argentina: cae en penales y continúa la paternidad

La Selección de México Sub-17 comenzó su participación en la Vertex Cup London 2026 con una derrota ante Argentina. El encuentro terminó 2-2 después de 90 minutos, pero la Albiceleste ganó 4-3 en la tanda de penaltis, por lo que mantiene una paternidad sobre el conjunto azteca, que empató 1-1 ante Perú, en lo que fue el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador.

El duelo entre ambas selecciones, que mantienen una rivalidad, se disputó el jueves 1 de octubre en Londres y forma parte de la preparación de ambas escuadras rumbo al Mundial Sub-17 de Qatar, justa a la que la selección clasificó desde principios de este año.

El encuentro terminó 2-2 después de 90 minutos, pero la Albiceleste ganó 4-3 en la tanda de penaltis.|@thevertexcup

Así fue el partido entre México y Argentina

El marcador se abrió en el segundo tiempo. Galo Escobar puso el 1-0 para Argentina al minuto 50, pero el conjunto dirigido por Jürgen Castañeda reaccionó en el tramo final. Fernando Ruiz apareció al 78' para conseguir el empate y nueve minutos después volvió a marcar para darle la vuelta al encuentro.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, el equipo mexicano no supo mantener la ventaja, ya que Mateo Santa María consiguió el 2-2 en el minuto 90, resultado que llevó el encuentro directamente a la tanda desde el punto penal.

El héroe del partido entre México y Argentina

La tanda terminó 4-3 a favor de Argentina, con una actuación determinante del arquero Valentín Reigia. El guardameta argentino detuvo 4 disparos, por lo que se convirtió en el héroe del partido al darles a los suyos el punto extra.

¿Qué es la Vertex Cup?

La Vertex Cup reúne a Argentina, México, China y Tanzania, con tres jornadas que se disputarán entre el 1 y el 7 de octubre. Cada selección jugará 3 encuentros antes de cerrar su participación en Inglaterra.

El torneo funciona como parte de la preparación previa al Mundial Sub-17 de Qatar, programado del 19 de noviembre al 13 de diciembre. México quedó ubicado en el Grupo K junto con Camerún, Rumania y Venezuela.