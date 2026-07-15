Nintendo confirma que la Switch 1 se dejará de vender; ¿qué países serán afectados?

Se trata, sin duda, de una de las noticias más importantes e inesperadas de los últimos años dentro del mundo de los videojuegos. Y es que, recientemente, la Nintendo confirmó que dejará de vender la Switch 1 en algunos puntos específicos a lo largo del mundo.

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Como sabes, la Nintendo se ha convertido en una de las consolas más importantes y vendidas a nivel mundial, peleando directamente el puesto de la líder contra Sony y su PlayStation 5. No obstante, recientemente surgió una noticia que no tiene muy contentos a sus seguidores.

¿La Nintendo Switch 1 se dejará de vender en algunas partes del mundo?

Distintas fuentes como Nintenderos mencionan que la Nintendo tomó la decisión de dejar de vender el modelo original y sus distintas versiones; es decir, la Nintendo Switch 1, Lite y OLED, a partir de febrero del próximo año, lo cual sugiere un lapso de siete meses a partir de ahora.

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Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta noticia está destinada únicamente a los suscriptores que residan en Europa, por lo que otros mercados, como Estados Unidos, México y el resto del continente, podrán adquirir la Nintendo clásica una vez superada la fecha antes mencionada, al menos, hasta agotar existencias.

Esta medida, en esencia, responde a las nuevas leyes sobre las baterías, pues las mismas exigen que los aparatos electrónicos cuenten con pilas sencillas de quitar y/o cambiar. Ante ello, la Nintendo optó por retirarla en lugar de adaptarla al mercado europeo ante esta modificación.

¿Cuál es el plan de la Nintendo para no perder su mercado en Europa?

Nintendo no quiere perder el mercado que ha conseguido en Europa, por lo que, en lugar de alejarse de él, traerá consigo nuevas consolas en un futuro a mediano y largo plazo. Dicho lo anterior, vale decir que la fabricación de la Nintendo Switch irá reduciendo a nivel mundial con el paso de los meses.