Nintendo, ¿por el mismo camino que la PlayStation? Revelan si le dirá adiós al formato físico

En las últimas horas se dio a conocer que la PlayStation habría tomado la decisión de decirle adiós al formato físico para concentrarse de lleno en el apartado digital. Por tal motivo, los amantes de la Nintendo se preguntan si esta situación también se vivirá con dicha consola de videojuegos.

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Será a partir de enero del 2028 cuando la PlayStation deje por completo el formato físico para apostar todas sus fichas por los videojuegos digitales, pues entiende que esta opción es más rentable. Ahora bien, ¿dicha decisión también afectará a otras consolas como, por ejemplo, la Nintendo?

¿La Nintendo también dejará de tener videojuegos físicos?

A diferencia de lo que ocurrirá con su rival más cercana, la realidad es que la Nintendo Switch continúa produciendo algunos juegos en cartucho pese a que el ambiente digital se ha vuelto importante, pues entienden que este apartado es fundamental para los amantes más antaños de la consola.

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¡Una sola consola, tantos mundos!



¡Disfruta la aventura a tu manera en estos títulos y más, compatibles con Nintendo Switch 2! pic.twitter.com/dC95vOEPSx — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) July 8, 2026

Eso sí, vale decir que, para la edición Nintendo Switch 2, el formato digital ha ganado mucho terreno. A pesar de ello, hasta el momento se mantiene vigente el formato físico a pesar de que la próxima consola; es decir, la PlayStation 6, será totalmente digital en cuanto a juegos se refiere.

¿Cuánto cuesta producir un cartucho para la Nintendo Switch?

Para dar un contexto más claro del gasto que sugiere el formato físico, es preciso decir que la producción de uno de estos títulos en la PlayStation 5 es de 5.50 dólares para un lanzamiento estándar, una cantidad que sugiere ser millonaria debido a los centenares de videojuegos que se dejarán de producir en este formato.

La situación es completamente distinta para los videojuegos de la Nintendo Switch, misma que es considerablemente más costosa. Y es que, de acuerdo con información de Nintenderos, una edición limitada de cartuchos para esta consola puede tener un costo de 12 a 15 dólares.