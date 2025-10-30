No pierde la ilusión: el mexicano que quiere ir al Mundial 2026, pese a solo jugar un partido durante casi un año

Carlos Salcedo es el mexicano que quiere ir al Mundial 2026 con la Selección Nacional de México, pese a estar fuera de las canchas durante 10 meses tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensa solo ha disputado un partido durante casi un año y fue en la goleada de Rayados 4-2 sobre Juárez .

“Titán” dio declaraciones que causaron gran revuelo durante la conferencia de prensa previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres. El mundialista reveló que tras romperse la rodilla recibió una llamada de Javier Aguirre, quien no toma en cuenta al mejor mexicano de la Liga BBVA MX .

“La verdad yo me veo en el Mundial de 2026, porque mi ADN siempre ha sido así. Posiblemente, la gente pensará que es arrogante decir que me veo en el 2026, pero para mí es algo de confianza y creo en mis capacidades. Entonces, la oportunidad va a estar ahí”, consideró Carlos.

El único partido que ha disputado Carlos Salcedo durante casi un año

El defensa central llegó a Rayados para el Clausura 2025, pero durante el primer entrenamiento se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo dejó fuera de las canchas hasta el 21 de octubre, cuando hizo su debut con Monterey en el duelo contra Juárez, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025.

El futbolista de 32 años vio sus primeros minutos del año tras ingresar al terreno de juego al minuto 77 por el español Sergio Ramos. Salcedo registró un rendimiento regular en el partido, pues según la plataforma Sofascore, obtuvo de calificación de 6.1.

En busca del Mundial 2026: la única Copa del Mundo de Carlos Salcedo con la Selección Mexicana

Carlos Salcedo solo ha jugado un mundial con la Selección Nacional y ese fue el de Rusia 2018, cuando formó parte de la plantilla que era dirigida por Juan Carlos Osorio. “Titán” fue titular en la justa y pieza clave en la zaga defensiva y ahora, 8 años después, buscará de llegar al Mundial de México en 2026.