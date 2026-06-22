Nuevo juego de Wario estaría en proceso de desarrollo; esto se sabe al respecto

Se trata, sin duda alguna, de una de las noticias más increíbles que los fanáticos de los videojuegos han recibido en las últimas semanas. El mundo de Mario Bros podría expandirse a través de un nuevo título relacionado con Wario, motivo por el cual es preciso conocer más al respecto.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

Wario es reconocido por ser la antítesis en el mundo de Mario Bros; es decir, la parte malvada de este personaje. Al ser este el antihéroe, su personalidad ha generado muchos adeptos entre la comunidad gamer, misma que se sorprendió al escuchar esta noticia.

¿Wario, personaje de Mario Bros, tendrá un nuevo videojuego?

De acuerdo con información del portal Nintenderos, se ha filtrado información en torno a la posibilidad de que Nintendo esté desarrollando un nuevo videojuego que tenga como protagonista a Wario, uno de los villanos más queridos que existen en este territorio gracias a su popularidad.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

I think Next Level Games would be a PERFECT fit for a new Wario adventure. They understand the character more than Nintendo does these days and they knocked it out of the park with Luigi's Mansion 3 which sold a zillion copies. They could revitalize the franchise big time. pic.twitter.com/V2jPVj4Xcj — Topher Putnam (@TopherPutnam) June 17, 2026

Todo esto llega a través de la filtración de No Arms and No Legs, el cual ha acertado a otros temas en el pasado. El filtrador sentencia que este desarrollo ha generado mucho interés dentro de Nintendo, pues entiende que un personaje de la popularidad de Wario puede generar un nivel de ventas espectacular.

Eso sí, la fuente es clara en mencionar que, hasta el momento, no se han revelado detalles en torno a la presentación oficial de Wario, así como su posible fecha de lanzamiento. Hasta ahora Nintendo no ha confirmado dicha información, por lo que se espera que lo haga en las próximas semanas.

¿Cuál es la personalidad de Wario?

Wario se destaca por ser un personaje rudo, impulsivo y amante del dinero, por lo que no teme cometer trampas para lograr su objetivo. A pesar de estas características, el villano ha logrado trascender entre la popularidad de uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos.