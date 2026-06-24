Mario Bros y el nuevo RÉCORD que ha alcanzado en el mundo de los videojuegos

Mario Bros está convertido en uno de los personajes más importantes de la historia, y la realidad es que su popularidad llegó principalmente en el mundo de los videojuegos para, posteriormente, saltar a la pantalla grande con un par de éxitos en cuanto a taquilla se refiere.

Ahora, se sabe que recientemente Mario Bros ha alcanzado un nuevo récord que lo coloca, una vez más, dentro de los personajes más icónicos de todos los tiempos. Ante tal situación, es preciso que conozcas todos los detalles respecto a este nuevo número que alcanzó en su historia.

¿Cuál es el nuevo récord que alcanzó Mario Bros?

Fue a través de una subasta en la que se dio a conocer que una copia de Super Mario Bros se venció en poco más de 3 millones de dólares dentro de Heritage Auctions, misma que se llevó a cabo el pasado 12 de junio convirtiéndose, hasta ahora, en un hecho histórico en el mundo de los videojuegos.

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SUPER MARIO 64 was released 30 years ago today by Nintendo for the N64 in Japan. pic.twitter.com/jSKPdpuFk2 — The Game Awards (@thegameawards) June 23, 2026

Esta cifra se dio a través de una copia calificada con un promedio de 9.6 A++ por la Professional Sports Authenticator (PSA), misma que supera por un millón de dólares a la marca anterior que se estableció en el año 2021; es decir, cuando el mundo atravesaba por la crisis del Covid-19.

Es así como, según las estimaciones, se trata de la copia precintada más antigua dentro del mundo del Super Mario Bros con una enorme cantidad de dinero otorgado por ella, lo cual habla de un récord allegado al mundo de los videojuegos que pasará a la historia por lo crucial que es.

¿Cuántos millones de dólares sumaron las dos películas de Super Mario Bros?

Las dos películas animadas de Super Mario Bros han sido un auténtico éxito en cuanto a taquillas se refiere, pues mientras la primera recaudó alrededor de 1,360 millones de dólares, la segunda, misma que se lanzó hace apenas unos meses, ha recaudado más de 1,000 millones hasta la fecha.