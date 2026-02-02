¡OFICIAL! Esta será la portada del WWE 2K26 (FOTO)

¡Es completamente un hecho! Después de los rumores que circularon en redes en los últimos días, así como las distintas portadas que aparecieron de acuerdo con algunos insiders, finalmente se dio a conocer la portada oficial que tendrá el WWE 2K26 , el cual es uno de los videojuegos más esperados para este año.

El WWE 2K26 ha generado mucho revuelo en las redes sociales luego de las constantes polémicas que el videojuego ha tenido en relación a lo que fue su edición pasada. Por tal motivo, la empresa optó por colocar a una gran leyenda como la portada principal, hecho que fue aplaudido por sus seguidores.

¿Qué luchador está en la portada del WWE 2K26?

Tal y como se había mencionado desde hace algunas semanas, finalmente se dio a conocer que el personaje que será la portada del WWE 2K26 será nada más y nada menos que CM Punk, quien con 27 años de edad se mantiene vigente y como actual Campeón Peso Pesado de la empresa.

Cabe mencionar que el impacto de CM Punk no quedará solamente en ser la portada del videojuego de la WWE, pues además de ello se espera que el nacido en Chicago también sea la voz en off del mismo, lo cual hará que la experiencia del usuario aumente considerablemente más.

Finalmente, se espera que el WWE 2K26 cuente con muchos más modos de juego para sus seguidores, los cuales podrán disfrutar de una era más violenta y, posiblemente, la probabilidad de jugar con Mr. Iguana, quien se espera forme parte de este videojuego en referencia a la AAA.

¿Cuánto costará el WWE 2K26 y cuánto valdrá?

Se sabe que el videojuego de la WWE llegará antes de que termine el primer trimestre del año, por lo que distintos insiders aseguran que su lanzamiento está programado para el 3 de marzo. La versión estándar, que es la que contará con el rostro de CM Punk, tendría un valor cercano a los 70 dólares.