Él es Óscar García, el portero convocado por Rafa Márquez que muchos aún no conocen

Rafael Márquez compartió su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana, respetando gran parte de la base de jugadores que formaron parte del plantel mundialista, pero también sumando nuevos futbolistas que serán parte del cambio generacional. Uno de ellos es Óscar García, portero que sorprendió con su nombre en la lista.

El guardameta que defiende los colores del Club León comparte convocatoria con otros porteros como Raúl ‘Tala’ Rangel, titular en la Copa del Mundo 2026, y el joven Álex Padilla, quien milita en el Athletic Club de Bilbao de España. Estos dos con un recorrido mucho más conocido que Óscar García, jugador que pocos aficionados conocen.

Quién es Óscar García, el nuevo portero de la Selección Mexicana

Su nombre completo es Óscar Damián García Herrera. Nació el 2 de julio de 2003 en León, Guanajuato, tiene 23 años y es conocido como “El Gato”. Mide 1.86 metros y actualmente utiliza el dorsal 23 con el conjunto esmeralda.

Óscar García, portero de Léon|Crédito: @clubleonfc / X

García tiene un vínculo especial con La Fiera. El portero nació en la misma ciudad del club, ingresó a sus fuerzas básicas durante 2018 y completó todo su proceso formativo con la institución.

Su crecimiento le permitió recorrer las diferentes categorías juveniles hasta recibir una oportunidad en el primer equipo. Actualmente, su valor de mercado está estimado en cuatro millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

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Cuándo debutó Óscar García con León

El “Gato” debutó en la Liga BBVA MX el 19 de julio de 2025, cuando León enfrentó a Chivas bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo. Su presentación difícilmente pudo ser mejor, ya que fue titular, mantuvo la portería en cero y ayudó a conseguir el triunfo por 1-0.

Su actuación provocó que James Rodríguez lo felicitara públicamente. A partir de ese momento comenzó a sumar minutos hasta quedarse con la titularidad del conjunto esmeralda.

Uno de sus partidos más recordados ocurrió durante el Apertura 2025. García detuvo un penal frente a Pumas y fue determinante para que León rescatara un empate por 1-1.

Óscar García ya había trabajado con la Selección Mexicana

Aunque esta es su primera convocatoria oficial con posibilidades de jugar, García ya conocía el entorno de la Selección Mexicana. Javier Aguirre lo llamó como sparring durante la concentración previa al Mundial de 2026.

En aquella oportunidad solamente ayudó en los entrenamientos mientras se incorporaban los porteros mundialistas. Su trabajo permitió que el cuerpo técnico nacional lo observara de cerca y también le dio la posibilidad de aprender de Guillermo Ochoa.