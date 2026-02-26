PlayStation 5 lanzará sus dos mejores videojuegos en un lapso de 2 meses; conócelos

El 2026 se vislumbra como uno de los años más espectaculares y esperados para Sony. Y es que, en medio de los rumores que hablan sobre el PS6, vale decir que la PlayStation 5 contará con dos lanzamientos prácticamente en simultáneo; es decir, con una diferencia de dos meses entre cada uno.

Como sabes, la PlayStation 5 se sigue consolidando como la consola favorita de la gran mayoría de usuarios y esto guarda relación, entre otras cosas, por los títulos que tiene en exclusiva. De entre estos destacan dos grandes apuestas que saldrán en el segundo semestre del año, ¿cuáles son?

¿Qué videojuegos lanzará PlayStation 5 a dos meses de diferencia entre cada uno?

De acuerdo con el calendario establecido por Sony, la PlayStation 5 podría cerrar el 2026 de manera casi perfecta gracias al lanzamiento de dos videojuegos que han dado mucho de qué hablar hasta ahora. El primero de ellos saldrá a la venta el 15 de septiembre y será nada más y nada menos que Wolverine.

Fechas de juegos para #PS5 en este 2026:



🗓 19 de Marzo – Crimson Desert

🗓 30 de Abril – Saros

🗓 27 de Mayo – 007 First Light

🗓 09 de Septiembre – Phantom Blade Zero

🗓 15 de Septiembre - Wolverine

🗓 19 de Noviembre – Grand Theft Auto VI

Wolverine se ha convertido en uno de los antihéroes más seguidos y solicitados por el mundo gaming, por lo que su lanzamiento se perfila para ser uno de los más importantes considerando que la PlayStation 5 tiene muchas expectativas en cuanto a recibimiento positivo y ventas se refiere.

El otro juego que ha generado mucha expectativa, y que podría convertirse en el más vendido a nivel mundial, es nada más y nada menos que Grand Theft Auto VI, quien después de varios problemas con los que ha tenido que lidiar llegará a la consola el próximo 19 de noviembre del 2026.

¿Qué otros videojuegos lanzará PlayStation 5 en 2026?

Wolverine y Grand Theft Auto VI no son los únicos títulos que harán de la PlayStation 5 la favorita de los games en este año, pues el próximo 19 de marzo se lanzará oficialmente Crimson Desert. El 30 de abril llegará Saros, mientras que el 27 de mayo ocurrirá lo mismo con 007 First Light.