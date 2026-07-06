Revelan el motivo por el que la PlayStation 5 será la mejor consola para jugar GTA VI

Estamos a pocas semanas para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del GTA VI, uno de los videojuegos más esperados no solo de este año, sino de todos los tiempos. Ante tal situación, en los próximos párrafos conocerás por qué la PlayStation 5 es la mejor consola para jugarlo.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Como sabes, el GTA VI se estrenará oficialmente el próximo 19 de noviembre, aunque la preventa comenzó a finales del mes pasado. Ante ello, vale decir que distintos expertos consideran que la mejor consola para su jugabilidad no es la Xbox, sino la PlayStation 5.

¿Por qué la PlayStation 5 es la mejor consola para jugar el GTA VI?

Las bondades con las que cuenta el PlayStation 5 Pro la hacen la consola más importante en cuanto a los gráficos para el GTA VI en relación a, por ejemplo, la Xbox Series, esto considerando que el juego tiene la capacidad de correr a 60 fps estables de acuerdo con lo dicho por Rockstar Games.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

PlayStation will end physical disc production for new releases in 2028.



GTA 6’s physical edition contains only a download code, marking the end of the physical disc era.



PS6 will be fully digital. pic.twitter.com/moJ2qbjPMS — GTA 6 Updates (@gtasix_) July 1, 2026

Y es que, de acuerdo con la información otorgada, el GTA VI estará optimizado para la PlayStation 5 Pro, y si bien no hay demasiados detalles al respecto, se espera que el videojuego cuente con una mayor claridad visual, así como una opción gráfica más llamativa en esta consola.

Del mismo modo, se vislumbra un mejor rendimiento y una mejor calidad general en la consola de Sony en relación a la de Microsoft. Finalmente, Mary Yee, vicepresidenta de marketing global de Sony, mencionó que la colaboración que tiene con Rockstar Games es idónea para que la nueva entrega se disfrute mucho más en la PS 5.

¿El GTA VI será lanzado a la Nintendo Switch 2?

Un punto a tener en cuenta es que el lanzamiento del GTA VI se realizará a través de la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S, por lo que la Nintendo Switch 2 ha quedado descartada hasta ahora debido a la diferencia de funcionamiento que existe entre esta y las dos mencionadas anteriormente.