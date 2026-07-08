PlayStation 5 revela terrible noticia; así puso a temblar a Sony

La PlayStation 5 se ha convertido en una de las consolas más importantes y solicitadas de los últimos años gracias a las cualidades con las que cuenta en relación a otras; sin embargo, lo anterior no exime que tenga problemas importantes de comercialización que finalmente se han visto reflejados para Sony.

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Y es que, si bien Sony entiende que la PlayStation 5 no deja de ser un éxito a nivel global, también sabe que existen ciertos momentos en donde su venta no será la mejor. Tristemente para su causa, esta situación llegó antes de lo esperado, lo cual ha causado cierta preocupación en la industria.

¿La PlayStation 5 ya no se vende como antes?

De acuerdo con el reporte de venta de consolas de Circana, compartido por Mat Piscatella, en los últimos meses las ventas de la PlayStation 5 han venido en picada, una situación que ha comenzado a alertar a los integrantes de Sony, compañía creadora de la consola.

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Sony anunció que dejará de producir discos físicos para PlayStation a partir de enero de 2028.



Muchos no lo dimensionan, pero la desaparición del formato físico en los videojuegos podría traer varias consecuencias negativas.



1.-Ya no podrás comprar juegos de segunda mano ni… pic.twitter.com/XxKPTj5wrB — Cerebros (@CerebrosG) July 1, 2026

Esta situación se ha visto reflejada principalmente en los Estados Unidos, uno de los mercados más importantes del mundo en donde las ventas se estancaron en mayo del 2026, números que, incluso, no se habían visto desde hace 25 años, lo cual habla de la forma en cómo el mercado se ha movido últimamente.

De hecho, la firma revela que la PlayStation 5 ahora fue la segunda consola más vendida de mayo de este año al quedar por debajo de la Nintendo Switch 2, convirtiéndose en el mes más bajo de la marca PS desde el año 2000, hecho significativamente preocupante para Sony.

¿A qué se debe esta disminución en las compras de la PlayStation 5?

Una de las razones de su baja venta podría deberse a los pocos juegos exclusivos que la PlayStation 5 tiene en relación a otros años, así como a la estrategia de videojuegos de servicio, la cual fue un fracaso. A pesar de ello, se espera que la situación mejore con la llegada de juegos como EA Sports FC 27, Marvel’s Wolverine y, por supuesto, el GTA VI.