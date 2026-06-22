PlayStation 6 vs Xbox Project Helix; estas son las CARACTERÍSTICAS que ambas consolas tendrán

En los próximos años se vivirá una intensa y ardua guerra dentro del mundo de los videojuegos. Sony y Microsoft se dicen listos para la llegada de la PlayStation 6 y la Xbox Project Helix, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás las principales características de estas consolas.

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La PlayStation 6 será la nueva consola que Sony lanzará en los próximos años luego del enorme éxito que significó la PS5 desde su lanzamiento en 2020. La Xbox Project Helix, por su parte, busca nivelar los niveles de ventas en ambas consolas luego de las pérdidas sufridas por Microsoft.

¿Cuáles son las principales características de la Xbox Project Helix?

De acuerdo con un análisis establecido por el youtuber Moore’s Law Is Dead, la Xbox Project superará a su rival al tener una potencia mayor al 30 por ciento en cuanto a versatilidad bruta, lo cual marcará el inicio de una nueva etapa dentro del mundo digital y de los videojuegos.

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Some industry analysts believe Sony could release the PlayStation 6 later than many expected. Instead of arriving in 2027, the next PlayStation could launch in 2028 or even 2029.



The reason is that hardware parts are becoming more expensive and demand for memory chips is rising… pic.twitter.com/MqLBQCt7bo — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) June 19, 2026

Esta intuición se basa en las 70 unidades de cómputo que Microsoft tendrá frente a las 54 de Sony, lo cual habla de una brecha tecnológia que podría aumentar con el paso de los años si es que la Xbox Project logra funcionar mediante 3 GHz de frecuencia, hecho que podría mediar, finalmente, la batalla entre ambas consolas.

¿Cuáles son las principales características de la PlayStation 6?

La PS6, por su parte, se perfila para ser un cambio totalmente generacional, mismo que se enfocará principalmente en un hardware modular y en el uso de la Inteligencia Artificial mediante un procesador AMD Zen 6, así como una GPU RDNA 5 que hará de esta consola una realmente potente.

Se espera, entonces, que la PlayStation 6 cuente con juegos fluidos a través de las 4K y los 120 FPS. Del mismo modo, se esperan nuevas matrices neuronales para un escalado a través de la Inteligencia Artificial, lo cual hará de esta experiencia una increíble para el usuario.