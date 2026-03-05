PlayStation lanza estrategia con Wolverine para que no se empalme con GTA VI

Una de las razones por las que PlayStation espera que el 2026 sea uno de los mejores años en su historia reciente guarda relación con los títulos exclusivos que lanzará en los próximos meses. Para ejemplo de ello está lo que ocurrirá no solo con el GTA VI, sino también con Wolverine.

Se trata, entonces, de dos titulares que se han vuelto sumamente populares en el mundo de las redes sociales y que cuentan con altas expectativas en torno a lo que pueden entregar. Ante ello, PlayStation ha lanzado una estrategia para que Wolverine no se empalme con el GTA VI. ¿Cuál es?

¿Qué estrategia lanzó PlayStation que tiene que ver con Wolverine y el GTA VI?

Luego de varios meses de constantes especulaciones, PlayStation finalmente ha tomado una estrategia para lanzar oficialmente la fecha de llegada de Wolverine, misma que se realizará el 15 de septiembre del 2026 en un movimiento que, se espera, satisfaga a toda la comunidad amante a la consola de Sony.

Se trata, entonces, de colocar un título realmente potente en el mercado a solo dos meses de distancia de la llegada del GTA VI, el cual llegará el 19 de noviembre. Con ello, la PlayStation buscará acaparar por completo las miradas de los amantes de los videojuegos, al menos, en el último cuatrimestre del año.

¿Qué características hacen de Wolverine uno de los videojuegos más esperados?

Una de las razones por las cuales el nuevo videojuego de Wolverine ha generado muchas expectativas tiene que ver con las características que tiene, mismas que hacen de este título de Marvel uno de los más llamativos considerando que será exclusivo de la PlayStation 5 y de Sony.

Del mismo modo, distintos insiders aseguran que Wolverine contará con una narrativa mucho más brutal, oscura y acorde a la violencia del personaje, mientras que su optimización para la PS5 Pro lo hará mucho más disfrutable. Por último, sus escenarios globales como Tokio o Canadá podrían hacer que sus fans pasen horas de diversión en él.