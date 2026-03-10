Estos son los porteros jóvenes con mayor potencial en el Modo Carrera del EA Sports FC 26

Continúan las curiosidades en torno al Modo Carrera dentro del EA Sports FC 26, una modalidad que con el paso de los meses ha ganado cada vez más fuerza entre los amantes de este videojuego. Ante ello, ahora conocerás cuáles son los porteros jóvenes que tienen un potencial de miedo.

Una de las razones por las cuales el Modo Carrera ha generado mucho interés en los últimos meses guarda relación con las joyitas que el EA Sports FC 26 tiene y que, en consecuencia, pueden ser explotadas de manera importante en esta modalidad. ¿Quién es el mejor portero en este rubro.

Lista de porteros con potencial en el Modo Carrera del EA Sports FC 26

El primer portero que destaca en el listado de guardametas con mayor potencial en el Modo Carrera es nada más y nada menos que Guillaume Restes, quien con apenas 20 años de edad y un promedio de 78 puntos de media puede superar la barrera de las 85 unidades si se trabaja correctamente en el Toulouse.

En el segundo sitio se encuentra Matthieu Epolo, quien también tiene 20 años y que, trabajándose correctamente en el EA Sports FC 26, puede pasar de una media de 73 hasta los 85 puntos. En el tercer lugar se encuentra Dennis Seimen del Paderborn, el cual suma una media de 66 unidades pero que, con 19 años, puede llegar hasta los 84 puntos.

Mike Penders se ubica en el cuarto lugar de esta clasificación en el Modo Carrera, pues gracias a los juegos disputados en el Estrasburgo puede superar la barrera de los 84 puntos a los 20 años. Finalmente, el top 5 lo cierra Lucca Brughmans del Genk con 17 años, una media de 59 y un potencial de hasta 82.

¿Por qué la mayoría de los porteros juegan en la primera división de Francia?

Si bien no es considerada una de las tres Ligas más fuertes del mundo, la realidad es que la primera división francesa se ha distinguido por contar con joyitas realmente interesantes en todas las posiciones del campo, algo que se ve reflejado con creces en el EA Sports FC 26.