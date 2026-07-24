BlizzCon 2026 calienta motores con paquetes digitales cargados de contenido exclusivo

La cuenta regresiva para BlizzCon 2026 ya comenzó y Blizzard Entertainment decidió iniciar la celebración antes de tiempo con el lanzamiento de los paquetes digitales de BlizzCon, una colección de contenido exclusivo para sus principales franquicias que ya puede adquirirse a través de Battle.net.

Este año, la compañía ofrece dos maneras de unirse a la celebración. Los jugadores podrán comprar paquetes individuales dedicados a World of Warcraft, Overwatch 2, Diablo IV, Diablo Immortal o Hearthstone, o bien optar por la Colección Definitiva de BlizzCon, que reúne todas las recompensas de los cinco paquetes junto con artículos exclusivos adicionales.

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Entre los objetos disponibles destacan la montura voladora Xal'iebre y un conjunto de transfiguración para World of Warcraft; el aspecto legendario Mei Reina Exánime y nuevos cosméticos para Overwatch 2; una mascota, montura y armadura especial para Diablo IV; recompensas premium para Diablo Immortal, incluyendo Cimeras Legendarias y una gema de dos estrellas; además de una carta legendaria exclusiva y paquetes de cartas para Hearthstone.

La Colección Definitiva añade todavía más contenido, como la mascota Murk'atath para World of Warcraft, recompensas adicionales para Overwatch 2, trofeos exclusivos para Diablo IV, un nuevo marco de retrato para Diablo Immortal y paquetes extra de cartas para Hearthstone.

Además, Blizzard confirmó que todos los jugadores podrán reclamar dos recompensas gratuitas desde Battle.net sin necesidad de realizar ninguna compra, una iniciativa que busca que toda la comunidad pueda participar en la celebración de BlizzCon.

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Quienes asistan de manera presencial al evento, que se celebrará del 12 al 13 de septiembre en Anaheim, California, recibirán automáticamente la Colección Definitiva de BlizzCon como parte de su pase de acceso. Mientras tanto, quienes sigan el evento desde casa podrán adquirir los paquetes digitales hasta el 28 de septiembre de 2026.

Blizzard también recordó que BlizzCon 2026 será transmitida completamente gratis, permitiendo que millones de jugadores de todo el mundo sigan en vivo los anuncios, paneles y novedades de sus franquicias más importantes.

Con estas recompensas, Blizzard busca convertir la antesala de BlizzCon en una celebración para toda su comunidad, ofreciendo contenido cosmético exclusivo y beneficios para prácticamente todos sus juegos principales mientras crece la expectativa por los anuncios que llegarán durante el evento.