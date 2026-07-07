Precio de la PlayStation 6 podría superar los 1,000 dólares por esta polémica razón

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Sony lance su siguiente consola en los próximos meses, una situación que está cada vez más lejos de concretarse debido a los problemas económicos que ha tenido que enfrentar la PlayStation 6 en cuanto a costos de producción se refiere.

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Bajo este contexto, recientemente algunos expertos en la materia aseguraron que el costo de la PlayStation 6 podría superar los 1,000 dólares debido a un problema relacionado directamente con el asunto monetario, por lo que es preciso que conozcas más detalles al respecto.

¿Por qué la PlayStation 6 podría costar más de 1,000 dólares?

De acuerdo con información del portal Yahoo, la principal razón por la que la PlayStation 6 podría tener un costo superior a los 1,000 dólares deriva de la subida de precios en las memorias, la cual ha mantenido preocupados a los integrantes de Sony y la llegada de esta consola.

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PlayStation 6’nın çıkış tarihi sızdırıldı.



PS6, 2027 yılında oyunseverlerle buluşacak. pic.twitter.com/zWJzw29xyA — Sağcı Gazete (@sagcigazete) June 27, 2026

La fuente detalla que los costos de estas piezas han aumentado drásticamente en los últimos meses, lo cual no solo ha impedido una producción más elevada de las consolas de PlayStation 6, sino que ha hecho que estos precios se eleven a números que no se tenían previstos.

En consecuencia, la PlayStation 6, la cual podría salir para finales del próximo año, podría tener un costo superior a los 1,000 dólares en su lanzamiento; es decir, alrededor de 18,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual, una cantidad sin precedentes en la historia de las consolas de videojuegos.

¿Cuánto costó la PlayStation 5 en su lanzamiento?

La PlayStation 5 se lanzó al mercado nacional e internacional en noviembre del 2020 a cambio de 14,000 pesos mexicanos; es decir, una cantidad significativamente menor a los 18,000 que podría costar la nueva consola, al menos, en cuanto a los rumores que han surgido últimamente.