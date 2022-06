Así ve la prensa argentina a la selección mexicana del Tata Martino

México. Desde que “México necesita apostar por jugadores nuevos en algunos puestos”, hasta que “el mal clima externo, no por la falta de resultado, sino por la falta de un juego convincente, repercute adentro”, son algunas de las cosas que piensa el periodismo argentino sobre la actualidad de la Selección Mexicana dirigida por su compatriota Gerardo ‘Tata’ Martino.

México 0-0 Ecuador | Resumen amistoso rumbo a Qatar 2022

Ariel Senosiain, periodista de TyC Sports, afirma que, “El ‘Tata’ Martino es uno de los mejores técnicos del continente. Obviamente que su gestión en México ha tenido un buen comienzo, un buen primer año y luego los resultados no acompañaron y el rendimiento fue irregular, pero aún así no tengo dudas que él tiene la capacidad para remontarlo”

Te podría interesar: Actuación de Messi con la selección hace ilusionar a técnico argentino

“Seguramente haya golpeado las derrotas ante Estados Unidos pero noto a la distancia que entre ambas selecciones hay una paridad que quizá en México no se ve. Estados Unidos ha crecido y México necesita apostar por jugadores nuevos en algunos puestos, y eso ha tratado de hacer Martino en algunos partidos como lo hizo ante Nigeria, que es una demostración que entrando sangre joven, la Selección puede mejorar. No tengo dudas que él le puede darle un estilo, que puede mejorar la senda”, apuntó Senosiain para el medio informativo As.

Cambiar ahora a Gerardo Martino sería un error: Vicente Muglia

“Con México está a la vista que le está costando tanto imponer su idea, como la adaptación de los futbolistas con los que cuenta. Más allá de que sea una Selección y uno pueda elegir con libertad, la realidad es que no hay muchos jugadores mexicanos que podrían estar en la Selección y no son convocados”, comentó Vicente Muglia, Jefe de Sección y analista de diario Olé.

Te podría interesar: Diego Lainez dejaría al Betis por el futbol de Grecia

“Por otro lado, creo que el mal clima externo, no por la falta de resultado, sino por la falta de un juego convincente, repercute adentro. Lo que más necesita México es calmar las aguas, afrontar el Mundial con un ciclo que lleva varios años con Martino al frente y me parece que cambiar ahora, como algunas voces quieren, sería un error. Está claro que deberán ajustar algunos detalles, sobre todo en el último tramo. Es un ciclo ha ido de mayor a menor, y debe recuperar ciertas cosas que mostraban en el comienzo, y cerrar filas hacia adentro en cuanto a una idea específica de juego y tratar de llevarla a la práctica. A pocos meses del Mundial no hay mucho más por hacer que confiar en la experiencia de Martino y en la capacidad de los jugadores mexicanos para hacer la mejor Copa del Mundo posible”, finalizó Muglia.