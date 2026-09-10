El lejano primer día que Rafa Márquez vistió la playera de la Selección Mexicana

Hoy es un día especial para Rafael Márquez, ya que fue presentado de forma oficial por la Federación Mexicana de Futbol como el nuevo entrenador de México para afrontar el proceso del Mundial 2030. El ‘Káiser’ cumplió otro de sus sueños, el cual queda muy lejano respecto al primer día que vistió la playera del combinado azteca.

Hay una alta expectativa por el ciclo de Rafa Márquez, precisamente por el legado histórico que dejó como futbolista de la Selección Mexicana habiendo portado la cinta de capitán y habiéndose convertido en uno de los mejores jugadores nacionales de la historia. Hoy recordamos el día en que se colocó la camiseta de México por primera vez.

Cuándo fue el debut de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

El debut de Rafael Márquez con la Selección Mexicana ocurrió cuando todavía tenía 17 años y llevaba menos de cuatro meses jugando en Primera División. Su participación fue breve, pero dejó una asistencia que anticipó una de las principales cualidades de su carrera: la capacidad para iniciar ataques desde la zona defensiva.

El día de debut fue el 5 de febrero de 1997 en un amistoso internacional disputado ante Ecuador y jugado en el Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Banorte. En aquella oportunidad, el combinado nacional se quedó con el triunfo por 3-1 y Rafa Márquez ingresó desde el banquillo habiendo disputado 29 minutos.

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La asistencia con la que Rafa Márquez se presentó ante México

El ‘Káiser’ ingresó durante el segundo tiempo y permaneció aproximadamente 29 minutos dentro del terreno de juego. El propio futbolista recordó años después que le dieron la oportunidad cuando quedaban “como 20 minutos”.

A pesar del poco tiempo dentro del terreno de juego, intervino directamente en el marcador. Rafa envió un pase largo y preciso para Damián Álvarez, quien definió de primera intención para convertir el tercer gol de México y sentenciar el triunfo sobre los sudamericanos.

“Tuve la oportunidad de darle un pase de gol a Damián Álvarez. Ganamos 3-1 ese partido”, recordó Márquez al hablar sobre su estreno. Esta asistencia mostró una característica que lo acompañaría por el resto de su carrera: levantar la cabeza desde el fondo y romper líneas mediante un pase.

De jugar 29 minutos a ser capitán en cinco Mundiales

Aquella participación de 29 minutos ante Ecuador fue el comienzo de una extensa historia con la Selección Mexicana. Márquez disputó cinco Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, tuvo el privilegio de portar el gafete de capitán en todas esas ediciones.

El defensa terminó su recorrido con el combinado azteca después de más de 21 años, 148 partidos y 16 goles. También conquistó la Copa Confederaciones de 1999 y las Copas Oro de 2003 y 2011. Nadie imaginaba que aquel joven que ingresó desde la banca contra Ecuador terminaría convertido en uno de los máximos referentes en la historia del futbol mexicano.