La razón por la que se recomienda comprar acciones de Take Two antes del lanzamiento del GTA VI

Estamos a unos meses para que se lance oficialmente el GTA VI, mismo que es considerado uno de los videojuegos más importantes y esperados de todos los tiempos. Ante esta situación, era de esperarse que la charla encontrara distintos espacios en lugares ajenos a este mundo.

Por ejemplo, distintos insiders y expertos en materia económica han revelado que los amantes del GTA VI no tendrían que esperar mucho para comprar acciones de Take Two precisamente antes de que se lance este videojuego. Ahora bien, ¿cuál es la razón detrás de esto?

¿Por qué debes comprar acciones de Take Two antes de que se lance el GTA VI?

El sector financiero es uno de los que más ansias tiene porque se lance el GTA VI de la misma forma que ocurre con el apartado de las inversiones. De hecho, Piper Sandler, banco de inversión y firma de análisis, sorprendió con sus pronósticos respecto a este videojuego.

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‼️ GTA VI SE MUESTRA EN XBOX SERIES ‼️



Apareció un espacio para Grand Theft Auto VI en la página de inicio de la tienda de XBOX, lo que ha desatado teorías sobre la llegada inminente del Trailer 3 o la apertura de las preventas.



Aunque algunos rumores apuntan a que la campaña… pic.twitter.com/07hV4H9om6 — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) June 8, 2026

Y es que, de acuerdo con lo esperado, se recomienda adquirir acciones de Take Two Interactive antes del estreno dado que su valor aumentarán muy por encima de los niveles pronosticados, esto gracias al impacto que el juego ha tenido a nivel digital en los últimos meses.

Se espera que el GTA VI rompa el mercado a través de un éxito global, por lo que ha hecho una estimación “objetiva” que indica que las acciones de Take Two en los próximos 12 meses podrían ser de alrededor de 280 dólares, por lo que analistas consideran un crecimiento en ingresos de hasta el 26 por ciento gracias a las ventas proyectadas.

¿Cuánto venderá el GTA VI, según estimaciones?

Matthew Costo, miembro de la agencia, considera que el GTA VI podría valer alrededor de 40 millones de copias en los primeros 4 meses, lo cual sugiere un promedio de 10 millones al mes. Recuerda que su lanzamiento está programado para el 19 de noviembre, y su valor iría entre los 60 y los 80 dólares.