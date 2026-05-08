¿Qué juegos llegarán a la Nintendo Switch durante los primeros días de mayo?

Un nuevo mes comienza y, con él, la posibilidad para que millones de personas alrededor del mundo disfruten de los videojuegos que llegarán a la Nintendo Switch, así como a la Nintendo Switch 2. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles al respecto de esta situación.

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Será a partir de los primeros días de mayo que la Nintendo Switch 2 sorprenda a propios y extraños con la inclusión de algunos videojuegos que, desde ahora, han comenzado a llamar poderosamente la atención. Por tal motivo, es preciso que conozcas cuáles son estos.

¿Qué videojuegos llegarán a la Nintendo Switch en mayo?

Mixtape: Será el 7 de mayo cuando este videojuego llegue directamente a la Nintendo Switch 2 a través de escenas interactivas que sigue de cerca la vida de un adolescente y su paso a la adultez, esto mediante movimientos que hacen de su día a día una auténtica aventura.

May 2026 Games | What are we playing?



5/1: Constance

5/7: Mixtape

5/7: Will: Follow The Light

5/11: Battlestar Galactica: Scattered Hopes

5/12: Directive 8020

5/12: Indiana Jones and the Great Circle (Switch 2)

5/12: Call of the Elder Gods

5/14: Subnautica 2

5/14: Outbound

5/19:… pic.twitter.com/2m7hKysXh2 — Shinobi602 (@shinobi602) April 30, 2026

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Indiana Jones y el Gran Círculo: Posiblemente el juego más esperado de estos, Indiana llegará a la Nintendo Switch el 12 de mayo a través de un reconocido arqueólogo que tendrá que emprender una aventura sin igual a lo largo del globo terráqueo.

Posiblemente el juego más esperado de estos, Indiana llegará a la a través de un reconocido arqueólogo que tendrá que emprender una aventura sin igual a lo largo del globo terráqueo. Call Of The Older Gods: El 12 de mayo la Nintendo Switch 2 podrá disfrutar de una aventura sombría en donde las aventuras y los juegos de azar están a la orden del día, lo anterior mediante ubicaciones misteriosos en donde tendrás que encontrar cada una de las pistas que se piden.

¿Cuándo se estrena Outbound?

Se espera que la Nintendo Switch sorprenda con la inclusión de Outbound a partir del 14 de mayo. Se trata, entonces, de un videojuego en donde tendrás que adaptarte a distintas condiciones y entornos mediante un viaje que puedes hacer con amigos o, bien, en solitario.