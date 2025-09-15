Quintana Roo podría estar considerado en el Mundial 2026 y ya empezaron con los trámites

Quintana Roo es el estado que quiere formar parte del Mundial 2026, la máxima fiesta del futbol. Sin embargo, la Riviera Maya deberá cumplir con estrictos requisitos para que sea contemplada como una sede de FIFA, que ya inició con el proceso de la venta de boletos, los cuales se pueden adquirir desde los 1,000 pesos .

De acuerdo con el columnista Carlos Velázquez, el Estado de Quintana Roo ya inició con el trámite para que algunos hoteles sean considerados bases de las 48 Selecciones que disputarán el Mundial 2026. No obstante, ello luce complicado, debido a las grandes distancias que hay entre las ciudades sedes, a las cuales se pueden llegar desde la CDMX, con precios que varían según el día y aerolínea .

Pueblos Mágicos Quintana Roo buscará ser base de las Selecciones que disputarán el Mundial 2026

¿Cuál es el principal requisito que debe cumplir Quintana Roo para ser tomado en cuenta para el Mundial 2026?

La FIFA estableció que los campamentos base de las diferentes Selecciones no deberán estar situados a una distancia mayor de 3:30 horas de vuelo de donde serán sus partidos, requisito que solo cumplen las ciudades de México y algunas de Estados Unidos.

Debido a lo anterior, Quintana Roo queda totalmente descartado para las Selecciones que disputarán partidos en las ciudades sedes de Canadá y algunas del país norteamericano, las cuales son:

Canadá



Vancouver

Toronto

Estados Unidos



Seattle

San Francisco

Los Ángeles

Boston

Quintana Roo quiere jugar en la élite⚽✨

Sedetur inicia proceso para que Cancún y Riviera Maya sean campamentos base en el Mundial 2026.#SociedadPoderNegocios #Mundial2026 #CaribeMexicano https://t.co/Ytxp1R3AIF pic.twitter.com/ZNLbaXaXzB — Revista Élite (@RevistaEliteqr) September 15, 2025

Los hoteles de Quintana Roo que cumplen con los requisitos para el Mundial 2026

Quintana Roo también deberá cumplir con otro de los requisitos esenciales de la FIFA, que establece que los hoteles contemplados para el Mundial 2026 no deben estar a más de una hora por tierra del Aeropuerto Internacional de Cancún. Por lo anterior, los que pueden formar parte de la justa solo son 4.

Cabe destacar que, de ser aprobados como base de las Selecciones, los hoteles estarían dispuestos a construir un campo de futbol, a fin de que los jugadores hospedados puedan entrenar sin contratiempos, pues cabe mencionar que por el momento el estado solo cuenta con las instalaciones del Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, casa de Cancún FC de la Liga de Expansión MX.