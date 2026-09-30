Rafa Márquez: no podrás creer cuál era el precio del DT de México cuando jugaba en el FC Barcelona

Mientras que el partido entre México y Perú dejó buenos highlights, también permitió ver a Rafa Márquez dirigiendo a la Selección Nacional en una nueva etapa. El entrenador mexicano conoce bien el futbol europeo y especialmente al FC Barcelona, club donde tuvo una etapa importante como jugador, con un precio distinto al que tendría hoy en día.

Así como el entrenador de la Selección Nacional le dio una buena noticia a Chivas en plena Fecha FIFA, también tiene una historia particular con el conjunto catalán. Durante su etapa como futbolista llegó a tener un valor de mercado de 16 millones de euros, aunque el Barcelona pagó una cifra mucho menor para contratarlo.

|Foto: Instagram Rafa Márquez

El mejor precio que tuvo Rafa Márquez en el Barcelona

El valor máximo de mercado de Rafa Márquez durante su carrera fue de 16 millones de euros, según Transfermarkt. El mexicano alcanzó esa cotización en enero de 2006, durante su etapa con el FC Barcelona.

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En aquel momento, el defensor ya se había consolidado en el conjunto blaugrana después de llegar procedente del AS Mónaco y años después de su salida de Atlas. Su capacidad para jugar como defensa central y también como mediocampista defensivo lo convirtió en una pieza importante del equipo.

Rafa Márquez y Leo Messi, compañeros en Barcelona|X: @RafaMarquezMX

¿Cuánto le costó Rafa Márquez al Barcelona y por cuánto lo vendió?

El FC Barcelona incorporó al defensor mexicano en el mercado de fichajes de la temporada 2003-04. Para hacerse con los servicios de Rafa Márquez, el club catalán pagó 5,25 millones de euros al Mónaco francés.

El mexicano permaneció varios años en el conjunto catalán y terminó su ciclo europeo en 2010. Ese año se incorporó al New York Red Bulls como agente libre, por lo que Barcelona no recibió un pago por su salida. En ese momento, su valor de mercado todavía estaba estimado en 9 millones de euros.

rafael marquez champions

La trayectoria de Rafa Márquez con el Barcelona y México

Márquez disputó 242 partidos oficiales con el Barcelona y marcó 13 goles. Durante su etapa conquistó 4 Ligas de España, 2 UEFA Champions League, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes de la FIFA.

Después de retirarse en Atlas, regresó al club para dirigir al Barça Atlètic entre 2022 y 2024. Posteriormente se incorporó al cuerpo técnico de la Selección Mexicana y, tras el Mundial 2026, asumió como entrenador principal, donde ya tuvo sus dos primeros juegos (1-1) ante Colombia y contra Perú.

