Los errores más comunes que pueden destruir los cartuchos de la Nintendo Switch

Mucho se ha hablado respecto al hecho de que los videojuegos físicos desaparecerán de la PlayStation 5 a partir de enero del 2028. Esta noticia ha generado cierta preocupación entre los amantes de otras consolas, como por ejemplo la Nintendo Switch.

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En esencia, Nintendo no ha revelado detalles respecto a qué sucederá con sus cartuchos, aunque todo haría indicar que estos se mantendrán sin modificaciones durante un tiempo prolongado. Ahora bien, ¿sabías que existen errores que pueden hacer que estos se destruyan por completo?

¿Qué errores pueden destruir los cartuchos de tu Nintendo Switch?

El agua y la humedad suelen ser el peor enemigo de los cartuchos de Nintendo, pues suele oxidarlos en un corto periodo de tiempo. Un hecho similar ocurre con la luz solar o las temperaturas extremas, las cuales tienden a deformar el plástico exterior de tu videojuego favorito por tal concentración de luz.

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Las caídas de los cartuchos, así como los golpes fuertes que puedan sufrir, podrían fisurar la placa de circuito impreso del mismo. En adición, los campos magnéticos potentes y su exposición prolongada a estos tienden a alterar la retención de datos en los circuitos, haciendo que estos ya no funcionen en tu Nintendo.

¿Qué sí hacer y no hacer para limpiar los cartuchos de tu Nintendo?

Es fundamental que nunca utilices jabón, agua o cualquier producto químico para lavar los cartuchos de tu Nintendo Switch. Del mismo modo, el portal Nintenderos recomienda no soplar dentro del cartucho, pues esto puede generar más consecuencias que podrían alterar la forma en cómo se disfruta este.

Así, el método de limpieza más recomendado es a través de un bastón de algodón que esté ligeramente humedecido en alcohol isopropílico. Este deberá pasarse suavemente por los pines de color dorado de arriba hacia abajo y esperar unos minutos a que el producto haga su labor en el cartucho.