Técnico de selección de Concacaf llora tras eliminación al Mundial 2026 (VIDEO)

Tremendo video se vitalizó en las redes sociales del técnico de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, que no pudo contener las lágrimas en la conferencia de prensa luego de ser eliminados para la Copa del Mundo 2026 al empatar a cero goles con la selección de Costa Rica, dirigida por el mexicano Miguel Herrera.

El estratega colombiano, con voz entrecortada, reconoció el dolor de quedar fuera del Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y la frustración de no haber cumplido con las expectativas de una nación que soñaba con volver a la máxima competencia del futbol.

¿Cuáles fueron las palabras de Reinaldo Rueda?

El encuentro decisivo dejó a Honduras sin posibilidades matemáticas de clasificación, cerrando un proceso lleno de altibajos. Reinaldo Rueda, visiblemente afectado, agradeció a sus jugadores por el esfuerzo y a la afición por el apoyo incondicional, pero admitió que el resultado fue un golpe devastador. “Perdón, es un momento duro, creo que el futbol hoy nos dejó una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Que hicimos un buen trabajo, pero no ajustó…Un grupo muy competitivo, la ironía no dejó clasificar por un gol…”, expresó entre lágrimas que le impedían continuar por algunos segundos.

Honduras no logra clasificarse a un Mundial desde Brasil 2014, y la ausencia en 2026 prolonga una sequía de tres mundiales que golpea fuerte a la afición catracha. Para Reinaldo Rueda, que ya había dirigido al país en Sudáfrica 2010, la eliminación tiene un sabor aún más doloroso: el técnico regresó con la esperanza de repetir la hazaña, pero el destino fue distinto.

¿Cómo reaccionó los aficionados de Honduras ante las lágrimas de Reinaldo Rueda?

La imagen de Rueda llorando en la sala de prensa se viralizó rápidamente en redes sociales. Los aficionados hondureños, aunque dolidos, mostraron respeto y solidaridad hacia el entrenador, reconociendo su entrega y compromiso. “El profe nos devolvió la ilusión, aunque no se logró”, escribieron varios seguidores en mensajes que inundaron las plataformas digitales.

El futuro de la continuidad de Reinaldo Rueda al frente del equipo se encuentra en el aire y en los próximos días se sabrá el camino que seguirá la selección de Honduras.

