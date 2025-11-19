deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Técnico de selección de Concacaf llora tras eliminación al Mundial 2026 (VIDEO)

Tremendo video se vitalizó en las redes sociales del técnico de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, que no pudo contener las lágrimas

Reinaldo Rueda
MEXSPORT
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

Tremendo video se vitalizó en las redes sociales del técnico de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, que no pudo contener las lágrimas en la conferencia de prensa luego de ser eliminados para la Copa del Mundo 2026 al empatar a cero goles con la selección de Costa Rica, dirigida por el mexicano Miguel Herrera. 

Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre

El estratega colombiano, con voz entrecortada, reconoció el dolor de quedar fuera del Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y la frustración de no haber cumplido con las expectativas de una nación que soñaba con volver a la máxima competencia del futbol.

¿Cuáles fueron las palabras de Reinaldo Rueda?

El encuentro decisivo dejó a Honduras sin posibilidades matemáticas de clasificación, cerrando un proceso lleno de altibajos. Reinaldo Rueda, visiblemente afectado, agradeció a sus jugadores por el esfuerzo y a la afición por el apoyo incondicional, pero admitió que el resultado fue un golpe devastador. “Perdón, es un momento duro, creo que el futbol hoy nos dejó una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Que hicimos un buen trabajo, pero no ajustó…Un grupo muy competitivo, la ironía no dejó clasificar por un gol…”, expresó entre lágrimas que le impedían continuar por algunos segundos.

También te puede interesar:

Honduras no logra clasificarse a un Mundial desde Brasil 2014, y la ausencia en 2026 prolonga una sequía de tres mundiales que golpea fuerte a la afición catracha. Para Reinaldo Rueda, que ya había dirigido al país en Sudáfrica 2010, la eliminación tiene un sabor aún más doloroso: el técnico regresó con la esperanza de repetir la hazaña, pero el destino fue distinto.

¿Cómo reaccionó los aficionados de Honduras ante las lágrimas de Reinaldo Rueda?

La imagen de Rueda llorando en la sala de prensa se viralizó rápidamente en redes sociales. Los aficionados hondureños, aunque dolidos, mostraron respeto y solidaridad hacia el entrenador, reconociendo su entrega y compromiso. “El profe nos devolvió la ilusión, aunque no se logró”, escribieron varios seguidores en mensajes que inundaron las plataformas digitales.

El futuro de la continuidad de Reinaldo Rueda al frente del equipo se encuentra en el aire y en los próximos días se sabrá el camino que seguirá la selección de Honduras.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×